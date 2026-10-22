La Pallanuoto Paralimpica nella storia: l’Italia vince con la Spagna il primo Torneo Internazionale

Potenza – E’ un successo straordinario quello dell’Italia della Pallanuoto Paralimpica. Gli Azzurri hanno vinto il primo Torneo Internazionale di Pallanuoto Paralimpica e lo hanno fatto a Potenza, lo scorso 18 ottobre. Sotto il cielo di casa hanno alzato il trofeo vincendo sulla Spagna 13-11. E’ stata una partita combattuta ed emozionante. L’oro in bacheca è storico.

La Spagna dunque ha chiuso al secondo posto, la Croazia al terzo, con l’Ungheria e alcuno atleti italiani.

Il commento del Tecnico Salvatore Figuccio, come riporta la pagina ufficiale FINP su Facebook: “Questo è un gruppo di ragazzi splendido: anche se provengono da squadre diverse e le occasioni per radunarsi con la calottina dell’Italia sono poche, confermano ogni volta di essere una squadra unita e coesa, capace di lavorare in perfetta sinergia per il raggiungimento degli obiettivi. È davvero bello vederli insieme non solo in acqua ma anche fuori, dove dimostrano una grande sintonia. Ciò che ci fa ben sperare e guardare con assoluta positività al futuro è la presenza di ragazzi giovani che rappresentano l’avvenire di questa Nazionale”.

“La nostra squadra è un giusto mix tra l’esperienza di atleti come Roberto Pasquini, Luigi Paola e Marco Aliberti, e l’energia dei più giovani, come Nicolò Gobbetti (autore di 5 gol contro la Spagna) e il giovanissimo Cristian Granchelli, che ha dimostrato un carattere da giocatore esperto senza lasciarsi minimamente intimorire dal confronto con atleti molto più grandi di lui. Desidero infine rivolgere un sentito ringraziamento alla città di Potenza per l’accoglienza e a tutti coloro che hanno lavorato e contribuito affinché questo torneo risultasse un successo sotto ogni aspetto”.

Foto FINP – Federazione Italiana Nuoto Paralimpica/Facebook (da FINP – Federazione Italiana Nuoto Paralimpica/Facebook)