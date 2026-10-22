Lazio, esame in commissione per il recupero delle sale cinematografiche e le semplificazioni edilizie

Il Lazio esamina in commissione le proposte 294 e 298 su recupero delle sale cinematografiche e semplificazioni edilizie.

La commissione Urbanistica, politiche abitative e rifiuti del Consiglio regionale del Lazio ha avviato l’esame di due proposte di legge: la prima riguarda il recupero delle sale cinematografiche non più attive, la seconda punta a uniformare e semplificare le procedure edilizie.

Recupero delle sale cinematografiche chiuse

La proposta di legge 294, illustrata dalla presidente della commissione e prima firmataria Laura Corrotti, modifica la legge regionale 37 del 1996. L’obiettivo è favorire la rifunzionalizzazione degli immobili che ospitavano cinema, molti dei quali, soprattutto a Roma, risultano chiusi da oltre dieci anni e in condizioni di degrado.

Il testo è stato presentato come una base di lavoro da approfondire con le categorie, le parti sociali, la Giunta e i gruppi di opposizione. Tra le modifiche previste c’è l’estensione degli interventi anche agli immobili chiusi da meno di cinque anni.

La proposta punta inoltre a ridurre i tempi amministrativi e a rafforzare gli incentivi per chi conserva o ripristina funzioni cinematografiche, teatrali e culturali. Le premialità salirebbero dal 15 al 20 per cento per le ristrutturazioni e dal 30 al 40 per cento per le demolizioni e ricostruzioni.

Per gli edifici inattivi da lungo tempo sarebbe possibile anche la riconversione alle destinazioni d’uso ammesse dai piani comunali. Sono previste condizioni più favorevoli per i progetti che mantengono una quota rilevante delle attività culturali originarie. Il testo chiarisce inoltre il coordinamento con la disciplina sulla rigenerazione urbana e considera il ruolo delle attività commerciali, artigianali e di servizio complementari nella sostenibilità economica delle strutture.

La proposta ha però suscitato le critiche dell’opposizione. Massimiliano Valeriani (Pd) ha contestato il mancato coinvolgimento della Giunta, dei Comuni e degli altri soggetti interessati. A suo giudizio, le modifiche potrebbero favorire trasformazioni a prevalente carattere commerciale, riducendo gli spazi culturali e sociali.

Valeriani ha richiamato il rapporto tra funzioni culturali e commerciali, le deroghe agli strumenti urbanistici, le premialità volumetriche, la monetizzazione degli standard e la disciplina delle attività commerciali. Pur condividendo la necessità di recuperare questo patrimonio, ha chiesto di definire quale funzione assegnargli e di sostenere gli operatori culturali, proponendo un confronto con l’assessorato regionale all’Urbanistica, i Comuni e l’Anci.

Critico anche Claudio Marotta (Verdi e Sinistra), che ha indicato la competenza della commissione Cultura e la necessità di coordinare il provvedimento con le proposte già all’esame del Consiglio. Tra queste figura quella presentata da Luciano Crea (Lista Rocca) presso la commissione Cultura.

Per Marotta non basta un intervento edilizio: servono politiche attive, sostegno agli imprenditori che investono nella cultura e un equilibrio diverso tra funzioni culturali, sociali e commerciali. Chiara Iannarelli (FdI), firmataria della proposta e componente della commissione Cultura, ha invitato a integrare gli aspetti culturali e urbanistici nel lavoro delle commissioni.

Semplificazioni edilizie

La commissione ha quindi esaminato la proposta di legge 298, “Semplificazioni in materia edilizia”, illustrata dalla prima firmataria Micol Grasselli (FdI). Il testo nasce, secondo quanto spiegato dalla consigliera, dall’ascolto di cittadini, amministratori e operatori.

La proposta mira a chiarire quali interventi debbano essere realizzati tramite Cila, Scia o in regime di edilizia libera, utilizzando gli spazi riconosciuti alle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001. L’obiettivo è uniformare le interpretazioni degli uffici comunali, offrire maggiore chiarezza ai tecnici e garantire tempi più certi ai cittadini.

Tra le misure richiamate figura anche il silenzio-assenso nelle procedure per il rilascio del permesso di costruire. Grasselli ha precisato che si tratta di una prima base di lavoro, già oggetto di interlocuzioni con l’assessorato regionale all’Urbanistica e con gli ordini professionali, auspicando un confronto con tutti i gruppi consiliari. Laura Cartaginese (Lega) ha annunciato la propria sottoscrizione alla proposta.