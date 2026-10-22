Maltempo nell’Agro Pontino, fiumi esondati e allagamenti: salvate tre persone sul Selcella

Le forti piogge hanno provocato esondazioni e allagamenti in diversi comuni

Latina, 22 ottobre 2026 – Fiumi ingrossati, esondazioni e allagamenti in diverse zone della pianura pontina. Le forti piogge che si sono abbattute sul territorio nella serata di ieri, 21 ottobre, hanno provocato criticità soprattutto nei comuni di Terracina, Pontinia e Sabaudia, dove diversi corsi d’acqua hanno raggiunto livelli di guardia, fuoriuscendo dagli argini in più punti. Tra gli episodi più delicati, il salvataggio di tre persone, tra cui una donna anziana, rimaste bloccate con la propria automobile sull’argine del fiume Selcella, mentre il livello dell’acqua continuava a salire.

Tre persone bloccate sull’argine del Selcella: il soccorso delle Guardie Ittiche

L’intervento è avvenuto durante uno dei servizi di perlustrazione condotti dalle Guardie Ittiche, impegnate nel controllo dei corsi d’acqua dell’Agro Pontino dopo le precipitazioni. Gli operatori hanno individuato un’automobile ferma sull’argine del Selcella, con tre persone a bordo, impossibilitate ad allontanarsi a causa del rapido innalzamento delle acque circostanti.

La situazione ha richiesto un intervento immediato. Le Guardie Ittiche hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e a soccorrere i tre occupanti, accompagnandoli fuori dall’area a rischio. Tutti sono stati tratti in salvo e risultano in buone condizioni fisiche, nonostante lo spavento.

Fiumi sorvegliati tra Terracina, Pontinia e Sabaudia

L’attenzione resta alta sull’intero reticolo idrografico della pianura pontina, dove le piogge hanno determinato un rapido aumento della portata di diversi corsi d’acqua. Le Guardie Ittiche stanno effettuando controlli sul territorio per individuare eventuali nuove situazioni di pericolo e intervenire in caso di necessità.

Tra i corsi d’acqua sottoposti a particolare sorveglianza figurano l’Amaseno, il Sisto, il Selcella, il Linea Pio, il Mortacino, il Diversivo Linea Pio, il Portatore, il Navigazione e il Lungo Botte.