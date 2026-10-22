Milano, otto in carcere per traffico internazionale di cocaina, hashish e marijuana
La Polizia di Stato di Milano ha eseguito otto misure cautelari per un’associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.
La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone, ritenute gravemente indiziate di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuana.
Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Milano. Le accuse riguardano un autonomo filone investigativo sviluppato dalla Squadra Mobile nell’ambito delle indagini sull’agguato subito da Enzo Anghinelli la mattina del 12 aprile 2019.
L’ordinanza e il quadro indiziario
Per quell’agguato erano già stati colpiti da misura cautelare il presunto mandante e il presunto autore materiale. Il nuovo quadro indiziario, secondo quanto comunicato dalla Polizia, è stato elaborato attraverso l’analisi e la verifica delle comunicazioni scambiate dagli indagati su piattaforme criptate.
Le comunicazioni sono state individuate dagli investigatori della Squadra Mobile e acquisite dall’autorità giudiziaria italiana, con il coordinamento di Eurojust ed Europol. Tra i destinatari delle misure figurano anche soggetti già arrestati nell’indagine “doppia curva”, perché ritenuti partecipi dell’associazione a delinquere riferibile ai vertici del tifo ultras della curva sud di fede milanista.
Le perquisizioni
Contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari sono stati eseguiti 13 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati non destinatari della custodia in carcere.
Il Gip, pur riconoscendo a loro carico gravi indizi di reato, non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità degli indagati potrà essere accertata definitivamente soltanto con una sentenza irrevocabile di condanna.
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Fonte originale: Milano: disarticolata organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale:8 persone arrestate