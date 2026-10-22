Milano, otto in carcere per traffico internazionale di cocaina, hashish e marijuana

La Polizia di Stato di Milano , coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone , ritenute gravemente indiziate di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti , tra cui cocaina, hashish e marijuana.

Per quell’agguato erano già stati colpiti da misura cautelare il presunto mandante e il presunto autore materiale. Il nuovo quadro indiziario, secondo quanto comunicato dalla Polizia, è stato elaborato attraverso l’analisi e la verifica delle comunicazioni scambiate dagli indagati su piattaforme criptate.