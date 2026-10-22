Nuova perturbazione, piogge e temporali tra venerdì e sabato in Italia

Nuova perturbazione sull’Italia: piogge e temporali tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, poi schiarite e fenomeni residui domenica.

Una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, portando piogge, temporali e un generale calo delle temperature. Il quadro è destinato a diventare più variabile domenica, con schiarite in molte zone e fenomeni residui soprattutto al Sud e sulle Alpi.

Venerdì 23 ottobre: peggioramento dal pomeriggio

Al Nord le nubi aumenteranno da ovest, con piogge e temporali dal pomeriggio su Liguria, Emilia e Lombardia, in estensione verso est entro la fine della giornata. Le massime saranno comprese tra 16 e 20°C.

Al Centro è previsto un nuovo transito instabile dal pomeriggio, con qualche piovasco sull’alta Toscana e successivo trasferimento verso Umbria e Lazio entro la serata. Le temperature resteranno stabili, con valori massimi tra 18 e 22°C.

Il Sud peninsulare sarà in prevalenza soleggiato, mentre la situazione peggiorerà in Sardegna, dove le piogge arriveranno entro sera. Le massime oscilleranno tra 19 e 24°C.

Sabato 24 ottobre: instabilità diffusa

La giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni instabili su gran parte della penisola. Al Nord sono attesi rovesci e temporali sparsi e intermittenti tra Romagna e Triveneto; altrove il tempo sarà migliore, salvo possibile nevischio sulle Alpi occidentali. Le massime scenderanno a 14-18°C.

Al Centro i rovesci e i temporali saranno più diffusi e localmente moderati sul versante adriatico, mentre resteranno isolati nelle altre aree. In Campania l’instabilità sarà marcata, con fenomeni in estensione alle altre regioni meridionali entro fine giornata. Temperature in calo, tra 15 e 22°C secondo le zone.

Domenica 25 ottobre: schiarite e fenomeni residui

Domenica resteranno molte nubi sulle Alpi, con fenomeni sui settori di confine e nevicate a quote medie. In pianura il cielo sarà parzialmente nuvoloso ma senza piogge. Al Centro si alterneranno nubi sparse e ampie schiarite, mentre al Sud persistono rovesci intermittenti sul basso Tirreno fino al mattino. Le temperature saranno in diminuzione.