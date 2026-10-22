Operazione Matryoshka, la rete russa di disinformazione che guarda anche all’Italia

Operazione Matryoshka, la rete russa di disinformazione rivolta ai Paesi occidentali, ha incluso fin dall’inizio anche l’Italia. La struttura, secondo un’inchiesta di The Insider basata su carteggi interni e comunicazioni con il Cremlino, sarebbe stata organizzata per diffondere contenuti falsi senza renderne evidente l’origine russa.

La struttura della fabbrica di notizie false

Il progetto sarebbe riconducibile a Sergei Kiriyenko, vice capo di gabinetto del Cremlino e figura centrale della macchina politica interna russa. La realizzazione della rete, inizialmente chiamata Matryoshka, sarebbe stata affidata a Ilya Gambashidze, ex consigliere del vicepresidente della Duma Pyotr Tolstoy.

La gestione operativa faceva capo anche ad Aleksandr Kharichev, responsabile del direttorato per il controllo e l’analisi dei processi sociali dell’amministrazione presidenziale, e a Sofia Zakharova, incaricata dello sviluppo tecnologico e dell’infrastruttura delle comunicazioni per i Paesi occidentali.

L’obiettivo dichiarato dell’Agenzia per la progettazione sociale era promuovere “dall’interno” narrative russe nei Paesi considerati non amici. A differenza della precedente fabbrica di troll di San Pietroburgo, il progetto avrebbe coinvolto centinaia di persone con curriculum qualificati, tra cui diplomati all’Mgimo e dipendenti del ministero degli Esteri.

Gli addetti si definivano “soldati dell’ideologia” e “architetti sociali”. Il loro lavoro comprendeva la produzione di contenuti in diverse lingue, la collaborazione con progettisti di deepfake e la realizzazione di fotografie e video con set allestiti in Russia per imitare ambientazioni italiane, tedesche o britanniche.

Le tecniche rivolte all’Italia e all’Europa

Gli strateghi della rete utilizzavano anche l’intelligenza artificiale per individuare i temi più sensibili nei singoli Paesi. Per l’Italia, tra le proposte figurava la diffusione di una falsa notizia su residenze sequestrate ai russi e destinate ai rifugiati ucraini, con costi a carico delle amministrazioni locali.

L’obiettivo sarebbe stato alimentare l’ostilità verso i migranti. Ai blogger italiani sarebbe stato inoltre proposto di realizzare sketch sui danni prodotti dalle sanzioni contro la Russia. In una comunicazione interna, si osservava che il committente non dovesse essere riconoscibile e che il contenuto potesse sembrare commissionato da un partito politico italiano.

La rete operava online e offline. I suoi bot contribuivano ad amplificare immagini e contenuti, mentre siti costruiti per assomigliare a testate occidentali venivano promossi attraverso social network e commenti pubblicati sotto i post di media reali. La diffusione coinvolgeva anche Facebook, Instagram e Telegram.

Nel luglio 2022 Kiriyenko avrebbe elaborato un piano per una campagna simultanea in cinque Paesi europei. Le prime priorità erano screditare Stati Uniti, Regno Unito e Nato, diffondere narrative sulla guerra in Ucraina e contrastare la politica delle sanzioni. A giugno dello stesso anno, la campagna risultava attiva almeno in Germania, Italia e Gran Bretagna.

Le campagne su Ucraina, migranti e sanzioni

Tra i contenuti rilanciati figuravano le accuse, rivelatesi false secondo la ricostruzione citata, sugli yacht di Volodymyr Zelensky e sugli acquisti della moglie Olena Zelenska. Una storia su un presunto yacht del presidente ucraino sarebbe passata da media russi e siti di notizie false fino a essere ripresa da esponenti politici statunitensi.

Nel 2023, durante lo scandalo sulla corruzione negli approvvigionamenti ucraini, siti associati all’agenzia diffusero inoltre false notizie su presunte proprietà immobiliari acquistate a Cannes, Dubai e Madrid dall’allora ministro della Difesa Oleksiy Reznikov e dalla sua famiglia.

Un’altra campagna riguardava presunti gioielli acquistati da Zelenska a Cartier. Il contenuto sarebbe stato pubblicato inizialmente da account anonimi, quindi rilanciato da propagandisti e figure pubbliche con ampi seguiti sui social.

All’inizio del 2023 sarebbe stata avviata anche la campagna denominata “uganda”, con l’obiettivo di screditare i vertici ucraini, dividere le élite, demoralizzare le forze militari e incidere sulla vita civile. Le istruzioni comprendevano video e comunità online dedicate a lamentele su prezzi, rifugiati e conflitti sociali.

In un rapporto destinato al Cremlino, Gambashidze avrebbe definito il progetto l’unico modo per influenzare l’opinione pubblica straniera in modo “nativo”, senza mostrare apertamente il marchio della propaganda russa.