Ospedale di Anzio, infiltrazioni nella nuova Terapia intensiva: il reparto inaugurato 4 mesi fa

Anzio, 22 ottobre 2026 – Acqua che filtra dagli impianti di illuminazione, locali interessati dalle infiltrazioni e personale sanitario costretto a fronteggiare la situazione con la biancheria disponibile. È quanto denunciano FP CGIL e CGIL Roma Sud Pomezia Castelli dopo le infiltrazioni registrate nella notte nella nuova Terapia intensiva dell’ospedale di Anzio, inaugurata appena quattro mesi fa, al termine di quasi due anni di lavori. Un episodio che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza della struttura e acceso le richieste di chiarimenti alla Asl Roma 6 e alla Regione Lazio. Secondo quanto riferito da Rifondazione Comunista, l’Azienda sanitaria ha precisato che l’acqua avrebbe interessato soltanto locali di servizio, senza mettere in pericolo pazienti e operatori. Una rassicurazione che, tuttavia, non ha fermato le polemiche.

Terapia intensiva di Anzio, la denuncia dei sindacati

A sollevare il caso sono FP CGIL e CGIL Roma Sud Pomezia Castelli, che definiscono quanto accaduto “un fatto di estrema gravità”, esprimendo preoccupazione per la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario.

“È inaccettabile che un reparto inaugurato appena quattro mesi fa, dopo quasi due anni di lavori, possa essere interessato da infiltrazioni d’acqua così consistenti, addirittura attraverso gli impianti di illuminazione, con il rischio di cortocircuiti e conseguenze potenzialmente gravissime”, denunciano le organizzazioni sindacali.

Secondo la CGIL, inoltre, non si tratterebbe di un episodio isolato, ma del ripetersi di criticità già segnalate in occasione di precedenti eventi meteorologici. I sindacati riferiscono anche che il personale sanitario avrebbe tentato di arginare l’acqua utilizzando la biancheria disponibile nel reparto.

“La sicurezza dei luoghi di lavoro e la tutela della salute dei pazienti non possono essere subordinate a ritardi, inefficienze o carenze nella realizzazione e manutenzione delle strutture”, sottolineano le organizzazioni.

Da qui la richiesta, già avanzata alla direzione della Asl Roma 6 e alla Regione Lazio, di un intervento immediato per verificare l’agibilità degli ambienti, la conformità degli impianti e le cause delle infiltrazioni. I sindacati chiedono inoltre di accertare eventuali responsabilità, anche in relazione ai lavori recentemente eseguiti, e di procedere con un intervento definitivo per eliminare le criticità.

La CGIL sollecita infine verifiche anche negli altri presidi sanitari del territorio, per individuare eventuali problemi strutturali e programmare gli interventi di manutenzione necessari.

Barbera (PRC): “Se il problema era conosciuto, perché non è stato risolto?”

Sulla vicenda interviene anche Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma, Castelli e Litoranea del Partito della Rifondazione Comunista, che pone l’attenzione sui tempi degli interventi di manutenzione.

“Una terapia intensiva inaugurata appena quattro mesi fa e già interessata da infiltrazioni d’acqua. Ma c’è un particolare ancora più preoccupante: secondo l’ASL Roma 6, gli interventi sulla copertura erano già programmati. Se il problema era conosciuto, perché non è stato risolto prima dell’arrivo del maltempo? E chi aveva la responsabilità di intervenire?”, dichiara Barbera.

Il rappresentante di Rifondazione Comunista prende atto delle rassicurazioni attribuite all’Azienda sanitaria, secondo cui le infiltrazioni avrebbero riguardato esclusivamente locali di servizio, senza conseguenze per la sicurezza di pazienti e operatori. Restano però, osserva, diversi aspetti da chiarire.

In particolare, Barbera chiede di conoscere da quanto tempo fossero note le criticità della copertura, quali verifiche fossero state effettuate e perché gli interventi programmati non fossero stati completati prima delle piogge.

“Chiediamo alla direzione dell’ASL Roma 6 e ai responsabili della gestione e manutenzione dell’edificio di rendere pubblici i tempi delle segnalazioni, le verifiche effettuate e il calendario degli interventi”, afferma, sottolineando la necessità di distinguere eventuali problemi delle strutture preesistenti da quelli riconducibili ai lavori più recenti, senza anticipare responsabilità ancora da accertare.

“L’ospedale di Anzio è un presidio fondamentale per la salute dei cittadini del litorale romano. La qualità della sanità pubblica non si misura con le inaugurazioni, ma con la sicurezza delle strutture, la manutenzione e la continuità dell’assistenza”, aggiunge Barbera.

La richiesta comune è ora quella di conoscere le cause delle infiltrazioni e i tempi necessari per risolverle definitivamente, in una struttura sanitaria che serve un vasto bacino di utenza.