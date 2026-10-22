Parlamento europeo, nuove regole per cosmetici ed etichette chimiche

Il Parlamento europeo ha adottato nuove norme Ue su cosmetici, fertilizzanti ed etichettatura delle sostanze chimiche, con tempi più rapidi per il ritiro dei cosmetici vietati e nuove regole per le etichette.

Il Parlamento Europeo ha adottato a Strasburgo nuove norme su prodotti cosmetici, fertilizzanti ed etichettatura delle sostanze chimiche. Il provvedimento, già concordato da Parlamento e Stati membri, punta a introdurre maggiore flessibilità senza ridurre la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Le nuove norme su cosmetici, fertilizzanti ed etichette chimiche

Una delle principali novità riguarda i cosmetici che contengono sostanze nocive, tra cui componenti cancerogeni o mutageni. In caso di introduzione di un divieto, i tempi per l’uscita dal mercato saranno più rapidi rispetto a quanto inizialmente proposto dalla Commissione Europea.

Le imprese avranno sei mesi per interrompere la commercializzazione dei prodotti interessati. Il ritiro definitivo dal mercato dovrà invece avvenire entro dodici mesi. Le nuove disposizioni si inseriscono in un pacchetto di misure pensato per semplificare la normativa europea e ridurre gli oneri amministrativi.

Etichette più leggibili e ricorso al digitale

Il testo introduce regole più flessibili per l’etichettatura delle sostanze chimiche, con l’obiettivo di renderla più chiara e leggibile per i consumatori. Sono previsti requisiti minimi relativi alla dimensione dei caratteri e maggiori possibilità di utilizzare etichette digitali sugli imballaggi di piccole dimensioni.

La maggior parte delle nuove norme sull’etichettatura entrerà in vigore diciotto mesi dopo l’adozione del provvedimento.

La misura è stata criticata da Saskia Bricmont, eurodeputata del gruppo Verdi/Ale. Secondo Bricmont, le nuove regole non bastano a proteggere la salute dei cittadini e sarebbe necessario vietare le sostanze chimiche tossiche e cancerogene nei prodotti cosmetici. Si tratta della valutazione espressa dall’eurodeputata sul contenuto del provvedimento.

Approvazione finale e risparmi stimati

Il testo deve ancora ricevere l’approvazione formale degli Stati membri. Per quanto riguarda le norme sui cosmetici, l’entrata in vigore è prevista 20 giorni dopo la pubblicazione della normativa nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Secondo le stime della Commissione, il pacchetto di misure dovrebbe permettere al settore chimico un risparmio annuo di almeno 363 milioni di euro. La cifra è una stima collegata alla riduzione degli adempimenti e degli oneri amministrativi previsti dalle nuove disposizioni.