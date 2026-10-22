Piogge e temporali, allerta arancione in Lombardia per venerdì 28 agosto

Piogge e temporali interesseranno i settori alpini e pedemontani di Piemonte e Lombardia venerdì 28 agosto. Per la giornata è stata valutata un’allerta arancione per rischio temporali in alcuni settori della Lombardia, mentre in altre aree della regione e del Piemonte è prevista un’allerta gialla.

L’avviso è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile sulla base delle previsioni disponibili e riguarda il rapido passaggio di un impulso perturbato sull’arco alpino. Il sistema determinerà un aumento dell’instabilità e della ventilazione in quota dai quadranti meridionali.

Temporali e venti forti sulle Alpi

Dalle prime ore di venerdì sono attesi venti meridionali da burrasca a burrasca forte sui settori alpini di Lombardia, Veneto e della Provincia autonoma di Trento. Le precipitazioni avranno prevalente carattere di rovescio e temporale, con maggiore intensità sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il quadro descritto riguarda le condizioni previste e non costituisce una previsione uniforme per tutti i territori coinvolti.

Livelli di allerta e aggiornamenti

L’allerta arancione riguarda alcuni settori lombardi per il rischio temporali. È invece prevista un’allerta gialla su altri settori della Lombardia e del Piemonte. I fenomeni meteorologici potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta.

Il quadro meteorologico e delle criticità viene aggiornato quotidianamente in base all’evoluzione dei fenomeni. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità locali e sulle misure di prevenzione sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile.