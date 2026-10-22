Pomezia, il Tribunale riconosce la condotta antisindacale di una società partecipata: vittoria per i lavoratori

Pomezia, 22 ottobre 2026 – Importante vittoria giudiziaria della UILTuCS Roma e Lazio nei confronti di Servizi in Comune S.p.A. Con decreto del 19 ottobre 2026, il Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, ha riconosciuto la condotta antisindacale dell’azienda, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla UILTuCS ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

La controversia nasce dalla sottoscrizione, il 2 luglio scorso, di un accordo aziendale sul premio di risultato firmato dalla società con altre due organizzazioni sindacali, in assenza della UILTuCS, che aveva preventivamente comunicato l’impossibilità di partecipare all’incontro per concomitanti impegni congressuali e richiesto un rinvio.

Il Tribunale ha accertato la violazione dei principi di correttezza e buona fede nelle relazioni sindacali, rilevando come l’azienda avesse accolto una precedente richiesta di rinvio avanzata da un’altra organizzazione sindacale, negando invece, senza alcuna valida motivazione, quella della UILTuCS.

Al centro della controversia anche una clausola che subordinava l’erogazione del 50% della quota del premio soggetta a modulazione all’assenza di procedimenti disciplinari superiori al biasimo scritto.

Una previsione alla quale la UILTuCS si era opposta fin dall’inizio e che era stata respinta anche dai lavoratori in assemblea. Il giudice ha dichiarato tale clausola inefficace nei confronti dei lavoratori iscritti alla UILTuCS, limitatamente alla condizione relativa ai procedimenti e alle sanzioni disciplinari.

Il Tribunale ha inoltre ordinato all’azienda di cessare i comportamenti antisindacali, rimuoverne gli effetti ed eliminare dall’accordo ogni riferimento alla UILTuCS e ai suoi rappresentanti, impropriamente inseriti nel testo nonostante la mancata partecipazione alla sottoscrizione.

«Questa decisione riafferma un principio fondamentale: la contrattazione collettiva deve svolgersi nel rispetto delle prerogative sindacali e della volontà espressa dai lavoratori. Non è accettabile che il confronto venga condotto escludendo arbitrariamente un’organizzazione sindacale che ha manifestato posizioni differenti su un tema che incide direttamente sul salario dei dipendenti», dichiara Alessandro Contucci, Segretario Generale della UILTuCS Roma e Lazio.