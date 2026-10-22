Quarta pista, Benetton: “Impatto acustico ridotto dell’80%”

Il presidente di Mundys e Edizione: “Investimenti da 9 miliardi e 300mila posti di lavoro: se non lo facciamo noi, lo farà Istanbul”

Fiumicino, 22 ottobre 2026 – La quarta pista dell’aeroporto Leonardo da Vinci è una necessità per la competitività dello scalo e per il futuro del sistema aeroportuale italiano. A sostenerlo è Alessandro Benetton, presidente di Mundys e di Edizione, intervenuto al Forum di Conftrasporto-Confcommercio, dove ha ribadito l’importanza di investire nell’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino.

Lo sviluppo di una quarta pista “è obbligatorio”, ha dichiarato Benetton, richiamando la concorrenza internazionale tra i grandi hub aeroportuali. “Oggi c’è un’opportunità, se non lo facciamo noi, lo farà Istanbul”, ha avvertito, indicando nella crescita dello scalo romano una questione strategica per la competitività del Paese.

Quarta pista a Fiumicino, investimenti per 9 miliardi

Al centro dell’intervento anche le ricadute economiche del progetto. Secondo Benetton, per lo sviluppo dell’aeroporto sono disponibili 9 miliardi di euro di fondi privati, destinati a sostenere l’espansione del Leonardo da Vinci.

Il presidente di Mundys ha inoltre richiamato uno studio secondo cui un investimento di questa portata potrebbe generare 70 miliardi di euro di indotto aggiuntivo per il sistema Paese e 300mila posti di lavoro.

Le prospettive di crescita riguarderebbero anche il traffico aeroportuale, con la possibilità di accogliere ulteriori 50 milioni di passeggeri. Benetton ha sottolineato anche i potenziali benefici ambientali dell’intervento, sostenendo che la realizzazione di un’altra pista permetterebbe di ridurre l’impatto acustico dell’80%.

La sfida con i grandi aeroporti internazionali

Il progetto della quarta pista si inserisce, nelle parole di Benetton, nella competizione tra i principali aeroporti internazionali. Il riferimento a Istanbul evidenzia la necessità, secondo il presidente di Mundys, di consolidare il ruolo di Fiumicino nei collegamenti aerei.

“L’aeroporto di Roma è il miglior aeroporto europeo da 7 anni consecutivi, l’unico tra i primi 10 al mondo. È cresciuto più di quanto immaginavamo e lo abbiamo reso un centro di eccellenza pensando in maniera ampia”, ha rivendicato Benetton.