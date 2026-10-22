Renovalo supera i 36 milioni di portafoglio e cresce del 55% nel MOL/Cancello Cantiere

Renovalo ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un portafoglio acquisito e assegnato superiore a 36 milioni di euro. Al 30 settembre, il gruppo attivo nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari ha inoltre registrato un MOL/Cancello Cantiere adjusted di 0,9 milioni di euro, in aumento del 55% rispetto al 30 giugno 2026.

Portafoglio oltre 36 milioni di euro

Il portafoglio complessivo comprende 30,75 milioni di euro di lavori residui relativi a contratti già acquisiti e ulteriori 5,43 milioni di euro derivanti da aggiudicazioni e assegnazioni.

A queste componenti si aggiunge un portafoglio di proposte progettuali, che amplia la pipeline commerciale e operativa della società. La consistenza delle attività già acquisite offre a Renovalo una base sulla quale sviluppare le prossime fasi operative, in linea con la strategia di crescita nei progetti di riqualificazione e rigenerazione immobiliare.

Nel corso del trimestre è cambiata anche la composizione del backlog. Al 30 settembre, le commesse pubbliche rappresentavano il 74% del portafoglio complessivo, contro il 66% registrato alla fine di giugno. L’incremento è quindi pari a otto punti percentuali.

MOL/Cancello Cantiere adjusted in crescita

Sul fronte operativo, il MOL/Cancello Cantiere adjusted ha raggiunto 0,9 milioni di euro, segnando una crescita del 55% rispetto al dato del 30 giugno. L’indicatore riflette il miglioramento dell’andamento delle attività di cantiere nel trimestre e si accompagna al rafforzamento del portafoglio ordini.

Il gruppo prosegue quindi nella gestione delle commesse già acquisite e nell’avanzamento dei progetti assegnati, con l’obiettivo di trasformare progressivamente il backlog in attività operative. L’aumento del peso dei lavori pubblici rappresenta, secondo quanto riportato, anche un’evoluzione del mix delle attività e non soltanto una crescita dei volumi.

Guerino Cilli, amministratore delegato di Renovalo, ha dichiarato che i principali KPI al 30 settembre 2026 confermano la solidità del portafoglio commesse e la coerenza con le direttrici strategiche del gruppo. Il manager ha richiamato anche l’incremento del MOL/Cancello Cantiere rispetto al trimestre precedente e l’impegno della società sul fronte della sostenibilità.

Rigenerazione urbana ed efficienza energetica

Il modello operativo di Renovalo è focalizzato sulla rigenerazione urbana e sul recupero di immobili esistenti. La società punta a integrare obiettivi economici e ambientali negli interventi, con attenzione all’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale delle strutture riqualificate.

La maggiore esposizione alle commesse pubbliche rafforza il posizionamento del gruppo in un segmento caratterizzato dalla gestione di progetti complessi e dal rispetto di requisiti tecnici e amministrativi. Nei prossimi mesi, la priorità indicata è proseguire nell’esecuzione del portafoglio acquisito e nell’ampliamento delle opportunità progettuali, mantenendo un collegamento tra crescita del business e obiettivi ambientali.