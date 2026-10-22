Roma, non solo Cgil: il popolo novax in piazza sabato 17 ottobre

Roma – Sabato 17 ottobre, alle ore 15:00, piazza dei Santi Apostoli a Roma ospiterà una manifestazione promossa dalla Coalizione NOVAX, che annuncia la partecipazione dei movimenti del dissenso attivi dal 2020. È quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall’avvocato Polacco.

«Sabato 17 ottobre alle ore 15:00, nella storica piazza dei Santi Apostoli è chiamato a raccolta tutto il popolo della dissidenza che dal 2020 sta combattendo una battaglia di democrazia e libertà secondo il dettato della costituzione Italiana».

Nel documento, gli organizzatori prendono posizione anche nei confronti della CGIL e delle rappresentanze sindacali, contestando il ruolo svolto durante gli anni dell’emergenza sanitaria.

«Sabato 17 ottobre nella piazza di Roma non sfilerà solo la CGIL per l’ennesimo corteo politico antigovernativo e senza vere rappresentanze dei lavoratori, lavoratori dimenticati sia dalla classe politica che dalla classe sindacale che hanno consentito centinaia di migliaia di sospensioni e licenziamenti dal lavoro a chi non ha voluto ubbidire alla più grande sperimentazione sociale e farmacologica della storia umana».

La nota annuncia inoltre la nascita di una coalizione che intende riunire sotto un unico simbolo diverse componenti del dissenso, rivendicando un percorso politico e civile sviluppatosi negli ultimi anni.

«E nata una grande Coalizione dei Movimenti del dissenso con un simbolo ed un nome molto forti, dirompenti , Coalizione che vede presenziare, sotto il simbolo NOVAX, i maggiori esponenti del mondo del Dissenso che in questi anni emergenziali hanno dato vita alla lotta democratica di una parte consistente della popolazione italiana e che vede accanto a sé anche centinaia di migliaia di cittadini che hanno dovuto subire il ricatto del vaccino, che hanno dovuto subire eventi avversi drammatici, che hanno visto morire parenti ed amici con turbo tumori e malori improvvisi».

Nel comunicato diffuso dall’avvocato Polacco viene affrontato anche il tema della partecipazione alle prossime competizioni elettorali. La Coalizione NOVAX annuncia l’intenzione di presentarsi nelle regioni italiane con il proprio simbolo, esprimendo una posizione critica nei confronti della normativa sulla raccolta delle firme e dell’attuale rappresentanza politica.

«La Coalizione NOVAX , nonostante la legge anticostituzionale voluta e varata dal Governo Meloni che prevede la raccolta di quasi mezzo milione di firme per poter presentare le liste elettorali, sarà presente in ogni regione italiana con il proprio simbolo NOVAX a rappresentare una parte importante dell’Italia che fino a ieri aveva deciso di astenersi dal voto ritenendo maggioranza ed opposizione una faccia della stessa medaglia e che dalle prossime elezioni voteranno il simbolo NOVAX».

La manifestazione romana rappresenterà, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, un momento pubblico di presentazione e mobilitazione della Coalizione. Il comunicato si conclude richiamando lo slogan che accompagnerà l’iniziativa: