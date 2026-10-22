Sausage Walk Italia, a Castel Romano bassotti in cammino nell’Oasi WWF

Sausage Walk Italia arriva il 25 ottobre al Castel Romano Designer Outlet: passeggiata di 2 km nell’Oasi WWF e sostegno a Bassotti… e poi più – ODV.

Sausage Walk Italia arriva a Castel Romano domenica 25 ottobre, con centinaia di bassotti attesi per una passeggiata nell’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano. L’appuntamento è ospitato dal Castel Romano Designer Outlet ed è aperto a tutti i cani, non soltanto ai bassotti.

La passeggiata e il sostegno all’associazione

La manifestazione celebra il rapporto tra gli amici a quattro zampe e i loro umani, unendo la camminata nella natura a un’iniziativa di solidarietà. Parte del ricavato della vendita del merchandising ufficiale sarà devoluta a Bassotti… e poi più – ODV, associazione impegnata nel recupero, nella tutela e nell’assistenza dei bassotti in difficoltà.

Tra gli articoli disponibili ci sono bandane e papillon Funky Dog ispirati alle zucche autunnali e decorati con fantasie a tema Halloween, oltre a premietti per gli animali. È possibile acquistare in anticipo bandane e papillon scrivendo a mb@sausagewalkitalia.it.

Orari, percorso e visite guidate

Il ritrovo è fissato alle 10.30 in piazza del Dinosauro. Alle 11.00 partirà la passeggiata della community dei bassotti, lungo un percorso di circa 2 chilometri nel cuore dell’area verde.

L’Oasi di Castel Romano si estende su circa 11 ettari ed è stata inaugurata nel 2024 dopo il recupero di una grande area dismessa a cura di McArthurGlen. Al suo interno si trovano percorsi per il trekking, zone picnic e un’area giochi naturale per i più piccoli.

Dalle 12 saranno inoltre disponibili visite guidate gratuite con gli esperti del WWF. La prenotazione potrà essere effettuata direttamente al Guest Services il giorno della manifestazione.

La partecipazione è libera e gratuita e non richiede iscrizione.