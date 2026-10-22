Schlein e Occhiuto ospiti della seconda puntata di “Myrta Confidential”

Elly Schlein e Roberto Occhiuto ospiti della seconda puntata di Myrta Confidential, in onda domani alle 21 su San Marino RTV con Myrta Merlino.

Elly Schlein e Roberto Occhiuto saranno gli ospiti della seconda puntata di “Myrta Confidential”, il programma condotto da Myrta Merlino. La trasmissione andrà in onda domani, in prima serata alle 21.00, su San Marino RTV, al canale 550.

La segretaria del Partito Democratico e il presidente della Regione Calabria parleranno della loro esperienza tra dimensione pubblica e privata. Il programma proporrà inoltre un’analisi dei principali scenari dell’attualità, con prospettive sulle dinamiche che attraversano il Paese e sul suo futuro.

I prossimi ospiti

Il ciclo di appuntamenti proseguirà venerdì prossimo con Ignazio La Russa, presidente del Senato, e Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma e leader di Progetto civico Italia.

La nuova puntata sarà dedicata ai temi più rilevanti della vita pubblica e istituzionale. Alla realizzazione del programma partecipano anche Roberto Sergio, indicato come direttore di San Marino RTV, e il capoprogetto Paolo Alberti.