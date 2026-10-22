Si finge carabiniere e tenta la truffa, ma telefona… a un vero carabiniere

Rocca di Papa– Un 21enne campano è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati con l’accusa di tentata estorsione, dopo aver tentato di mettere in atto la truffa del “finto carabiniere”. La chiamata, però, è arrivata a casa di un carabiniere in servizio, che ha smascherato il raggiro e fatto arrestare il truffatore appena si è presentato sul posto.

Il tranello del “finto carabiniere” e la chiamata (s)fortunata

Il 21enne, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe chiamato diverse abitazioni fingendosi un appartenente all’Arma dei Carabinieri. Nella telefonata, avrebbe riferito alla vittima che la sua auto era stata utilizzata per una rapina a una gioielleria e che, per verificare la provenienza dei gioielli in suo possesso, sarebbe arrivato un altro “carabiniere” a ritirarli.

La sfortuna del truffatore è stata chiamare proprio un carabiniere in servizio alla Centrale Operativa della Compagnia di Frascati. L’ufficiale, invece di cadere nel tranello, ha finto di assecondare la richiesta, guadagnando tempo e allertando i colleghi. Una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile è stata immediatamente inviata sul posto.

L’arresto e le prove raccolte

Appena il 21enne si è presentato davanti all’abitazione del carabiniere, è stato bloccato dagli agenti. Durante la perquisizione del suo smartphone, i militari hanno trovato una chat di WhatsApp con un logo dell’Arma dei Carabinieri, utilizzata per ricevere istruzioni sulle località e le abitazioni da colpire.

Sulla base dei gravi indizi raccolti, il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e condotto nel carcere di Velletri, dove il Gip del tribunale ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.