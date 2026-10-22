Ucraina, almeno nove morti negli attacchi russi: colpite Kyiv e Kharkiv

Almeno nove persone sono morte in Ucraina negli attacchi russi delle ultime 24 ore. Colpite Kyiv, Kharkiv, Sumy, Zaporizhzhia e Donetsk.

Almeno nove persone sono morte in Ucraina a causa degli attacchi russi avvenuti nelle ultime 24 ore, secondo le autorità ucraine. Le offensive hanno colpito in particolare Kyiv e Kharkiv, provocando vittime e danni a edifici, veicoli e infrastrutture.

Vittime e danni a Kyiv e Kharkiv

Nella regione di Kharkiv una persona è stata uccisa e altre 15 sono rimaste ferite, tra cui tre bambini, secondo il governatore regionale Oleh Syniehubov. Nella città, i droni hanno danneggiato abitazioni, un negozio, automobili e un edificio per uffici.

Un attacco contro un parcheggio per camion ha inoltre incendiato quattro mezzi pesanti, un rimorchio e un’auto. Le immagini successive agli attacchi mostrano edifici danneggiati e veicoli carbonizzati.

Nella capitale, una persona è morta e altre 22 sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini, dopo che missili balistici e droni hanno colpito sei quartieri. Gli incendi hanno interessato edifici residenziali e non residenziali. Nel quartiere Dniprovskyi si registrano una vittima e sei feriti, compreso un bambino.

I vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme da piattaforme sopraelevate. Il sindaco di Kyiv ha riferito che i detriti hanno colpito abitazioni e un’autofficina, mentre si temeva che alcune persone potessero essere rimaste intrappolate sotto le macerie.

Morti anche a Sumy, Zaporizhzhia e Donetsk

Oltre a Kyiv e Kharkiv, dove è stata uccisa una persona in ciascuna città, vittime sono state segnalate anche a Sumy, Zaporizhzhia e Donetsk. Il bilancio complessivo nel Paese è salito ad almeno nove morti, secondo le autorità ucraine.

Gli attacchi dopo l’accordo sui colloqui di pace

Gli attacchi sono avvenuti poche ore dopo che Mosca e Kyiv avevano concordato in linea di principio di riprendere i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti. Le squadre di soccorso hanno proseguito per tutta la mattina le operazioni di spegnimento degli incendi e di valutazione dei danni.