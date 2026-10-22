Valentino Rossi sul momento magico di Kimi Antonelli: “E’ un sogno per i tifosi italiani”

“Kimi Antonelli protagonista in Formula 1? Per i tifosi italiani di Motorsport è un sogno, perché non abbiamo mai avuto un pilota in Formula Uno, un pilota italiano così forte. Quindi è bello vederlo lì. Poi, per me è fighissimo perché lo conosciamo da quando era piccolo piccolo, giravamo insieme con il kart, e quindi vederlo che può vincere è una grande soddisfazione. Penso che, per come è andata quest’anno, abbia la situazione sotto controllo. Quindi vediamo domenica sera”. Lo ha detto il campione della MotoGp Valentino Rossi a Sky, commentando il momento magico del giovane pilota italiano della Mercedes, Kimi Antonelli, vicino a vincere il titolo mondiale di F1. “Lo sentirò prima della gara, però non penso che abbia bisogno dei miei consigli”, ha aggiunto il ‘Dottore’ che ha parlato anche della corsa al titolo della MotoGp.