Wta di Ningbo, Paolini eliminata agli ottavi di finale: vince Jovic in due set
22 ottobre 2026 | 12:55
L’Azzurra dice addio al torneo cinese
Ningbo, 22 ottobre 2026 – Ancora un ko per l’azzurra Jasmine Paolini che è stata eliminata negli ottavi di finale del Wta 500 di Ningbo, in Cina.
La 30enne toscana è stata battuta dalla 18enne statunitense Iva Jovic, numero 12 del ranking Wta, con un doppio 6-3, in un’ora e 22 minuti.
(Fonte Adnkronos)
Foto Giampiero Sposito/FITP (da internazionalibnlditalia.com)
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