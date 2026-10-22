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Wta di Ningbo, Paolini eliminata agli ottavi di finale: vince Jovic in due set

22 ottobre 2026 | 12:55
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di Redazione

Redazione

Wta di Ningbo, Paolini eliminata agli ottavi di finale: vince Jovic in due set

L’Azzurra dice addio al torneo cinese

Ningbo, 22 ottobre 2026 – Ancora un ko per l’azzurra Jasmine Paolini che è stata eliminata negli ottavi di finale del Wta 500 di Ningbo, in Cina.

La 30enne toscana è stata battuta dalla 18enne statunitense Iva Jovic, numero 12 del ranking Wta, con un doppio 6-3, in un’ora e 22 minuti.

(Fonte Adnkronos)

Foto Giampiero Sposito/FITP (da internazionalibnlditalia.com)

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