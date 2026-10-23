Addio polistirolo nel mare: Duwo presenta la cassetta intelligente che traccia il pescato

Roma, 23 ottobre 2026 – Una cassetta per il pesce che può essere lavata, riutilizzata e tracciata digitalmente, con l’obiettivo di ridurre l’impiego del polistirolo nella filiera ittica e limitarne la dispersione in mare. È il progetto di Duwo, azienda italiana che ha sviluppato un sistema di imballaggi per il settore della pesca basato sul riutilizzo dei contenitori e sulla gestione digitale del loro ciclo di vita. A presentarlo al Blue Planet Economy Expoforum 2026, alla Fiera di Roma, è Alfonso Raiola, sales manager dell’azienda fondata da Dante Mele, che ha illustrato le caratteristiche di una tecnologia pensata per coniugare sostenibilità ambientale, conservazione del pescato e tracciabilità.

“La cassetta DuWo nasce per eliminare il polistirolo a mare”, spiega Raiola, illustrando un progetto che non si limita alla sostituzione dei tradizionali contenitori utilizzati sui pescherecci e nei mercati ittici. Il sistema comprende infatti cassette riutilizzabili, macchinari per il lavaggio e la sanificazione e un software collegato a un microchip RFID, inserito all’interno di ogni contenitore. Una soluzione che permette di seguire gli imballaggi durante le diverse fasi della filiera, registrandone anche i cicli di igienizzazione.

Dalla tracciabilità al recupero dei materiali

L’elemento tecnologico centrale è proprio il microchip RFID, attraverso il quale ogni cassetta può essere identificata e monitorata. Il sistema consente, secondo quanto illustrato dall’azienda, di verificare le operazioni di lavaggio e sanificazione attraverso un report e di organizzare il recupero dei contenitori una volta terminato il loro utilizzo.

L’obiettivo è superare il modello dell’imballaggio monouso, sostituendolo con un sistema nel quale il contenitore viene restituito, igienizzato e rimesso in circolazione. A fine vita, il materiale può essere recuperato e destinato al riciclo, riducendo la necessità di produrre continuamente nuove cassette.

Un’altra caratteristica riguarda la conservazione del pescato. Duwo ha sviluppato un coperchio porta-ghiaccio, progettato per mantenere il prodotto refrigerato evitando il contatto diretto tra il ghiaccio e il pesce. Questo accorgimento permette inoltre di eliminare la pellicola protettiva comunemente utilizzata nelle cassette di polistirolo per separare il pescato dal ghiaccio.

«Una cosa molto importante è il coperchio porta ghiaccio», sottolinea Raiola, spiegando come questa soluzione consenta di mantenere la refrigerazione senza ricorrere alla tradizionale pellicola separatrice. Un dettaglio apparentemente semplice, ma che interviene su una delle pratiche quotidiane della filiera ittica.

Il progetto italiano nella missione europea per gli oceani

Il percorso di DuWo ha raggiunto anche una dimensione europea. La società aderisce infatti alla Mission Charter di «Restore our Ocean and Waters», iniziativa promossa dalla Commissione europea nell’ambito di Horizon Europe per la tutela e il ripristino degli ecosistemi marini e delle acque entro il 2030.

Come racconta Raiola, il progetto è stato inserito nel quadro delle iniziative europee dedicate alla salvaguardia degli oceani, anche attraverso i cosiddetti Lighthouse, gli ambiti territoriali nei quali vengono sviluppate e condivise soluzioni per una Blue Economy più sostenibile. Il sistema DuWo è stato inoltre presentato in una pubblicazione europea dedicata alle innovazioni capaci di essere applicate su scala più ampia.

Il responsabile commerciale sottolinea anche la dimensione internazionale raggiunta dal progetto, riferendo che la soluzione italiana viene esportata in Europa e nel Nord Africa.