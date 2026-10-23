Ambiente, amianto e bonifiche fluviali: Italia Solutions guarda al futuro della Blue Economy

Roma, 22 ottobre 2026 – Dalla bonifica dell’amianto alla rimozione di imbarcazioni e manufatti dal Tevere, fino alla tutela delle coste e degli ecosistemi marini. È il percorso di Italia Solutions, azienda attiva dal 2011 nel settore dei servizi ambientali, che negli ultimi anni ha ampliato le proprie attività nel campo delle bonifiche. A raccontarlo, durante il Blue Planet Economy Expoforum 2026 alla Fiera di Roma, è Marco Boffi, amministratore unico della società, che ha illustrato gli interventi realizzati e le prospettive di sviluppo di un comparto sempre più legato alla salvaguardia del territorio e del mare.

“Siamo un’azienda che esiste dal 2011, nata nel settore ambientale, e da qualche anno siamo molto addentrati nel campo delle bonifiche”, spiega Boffi, ripercorrendo l’evoluzione della società. Un’attività che comprende diversi ambiti di intervento, dalla rimozione dell’amianto alle bonifiche dei terreni, fino alle operazioni legate agli ordigni bellici, settore nel quale l’amministratore sottolinea le competenze e le autorizzazioni dell’impresa.

Dalle bonifiche ambientali agli interventi sul Tevere

Negli ultimi anni, l’azienda ha iniziato a rivolgere una crescente attenzione agli ambienti acquatici, individuando nella tutela delle acque interne e del mare un ulteriore settore di attività.

“Stiamo cercando anche di diversificare, perché capiamo che oggi il problema del mare è molto importante. L’Italia è una penisola e ha un’estensione costiera considerevole”, osserva Boffi, spiegando le ragioni che hanno portato la società ad avvicinarsi alle tematiche della Blue Economy.

Tra gli interventi raccontati durante l’intervista figurano alcune operazioni di bonifica lungo il fiume Tevere, che hanno interessato la rimozione di barconi e la demolizione di altri manufatti presenti nell’area fluviale.

Un’esperienza che testimonia l’ampliamento delle attività dell’impresa verso contesti nei quali la gestione dei materiali, la rimozione delle strutture e la tutela ambientale richiedono interventi specifici. L’attenzione al Tevere si inserisce inoltre nel più ampio tema della salvaguardia dei corsi d’acqua, strettamente collegata alla protezione degli ambienti marini nei quali sfociano.

La tutela del mare e la responsabilità ambientale

La partecipazione al Blue Planet Economy Expoforum rappresenta per Italia Solution un’occasione per presentare le attività svolte e confrontarsi con le prospettive offerte dall’economia del mare, in un settore che comprende tanto le grandi infrastrutture quanto gli interventi di recupero e risanamento ambientale.

Per Boffi, tuttavia, la tutela degli ecosistemi non può essere affidata esclusivamente alle imprese specializzate o alle istituzioni. Accanto agli interventi tecnici, ritiene necessario un cambiamento che coinvolga anche i comportamenti individuali.

“Il segreto oggi, per dare una mano all’ambiente, è che ognuno di noi faccia la propria parte”, sottolinea l’amministratore, richiamando l’importanza di una responsabilità condivisa.