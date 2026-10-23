Atti persecutori, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo: estradato in Italia

All’epoca dei fatti, la ragazza era minorenne e aveva una relazione affettiva con l’uomo. Oruci Sajmir estradato in Italia: deve scontare 25 anni di reclusione dopo l’arresto a Manchester con mandato di Arresto Europeo.

ORUCI Sajmir, cittadino albanese classe 1989, è arrivato nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Milano Linate dopo essere stato arrestato a Manchester. Deve scontare una pena complessiva di 25 anni di reclusione, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Monza.

L’arrivo in Italia e le condanne

La pena riguarda condanne per atti persecutori, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna che, all’epoca dei fatti, era minorenne e aveva una relazione affettiva con l’uomo.

Le violenze risalgono agli anni 2015 e 2016, quando ORUCI risiedeva a Besana Brianza. Per questi fatti, il Tribunale di Monza lo aveva inizialmente condannato a 12 anni e 6 mesi. La pena è stata poi cumulata con altre condanne emesse dai Tribunali di Lecco e Milano per furti aggravati e resistenza a pubblico ufficiale, arrivando al totale di 25 anni.

L’arresto a Manchester e la cooperazione internazionale

Le indagini in Italia sono state condotte dal Nucleo Investigativo Carabinieri del Comando Provinciale di Monza e della Brianza. Per l’attività internazionale, gli investigatori si sono avvalsi della collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e di Interpol Manchester.

La sinergia investigativa ha consentito di localizzare l’uomo in Inghilterra. ORUCI era stato già arrestato nel novembre 2023 per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La comparazione di fotografie e impronte digitali, effettuata attraverso i canali del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha confermato la sua identità.