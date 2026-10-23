Atti persecutori, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo: estradato in Italia
All’epoca dei fatti, la ragazza era minorenne e aveva una relazione affettiva con l’uomo. Oruci Sajmir estradato in Italia: deve scontare 25 anni di reclusione dopo l’arresto a Manchester con mandato di Arresto Europeo.
ORUCI Sajmir, cittadino albanese classe 1989, è arrivato nella tarda serata di ieri all’aeroporto di Milano Linate dopo essere stato arrestato a Manchester. Deve scontare una pena complessiva di 25 anni di reclusione, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Monza.
L’arrivo in Italia e le condanne
La pena riguarda condanne per atti persecutori, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna che, all’epoca dei fatti, era minorenne e aveva una relazione affettiva con l’uomo.
Le violenze risalgono agli anni 2015 e 2016, quando ORUCI risiedeva a Besana Brianza. Per questi fatti, il Tribunale di Monza lo aveva inizialmente condannato a 12 anni e 6 mesi. La pena è stata poi cumulata con altre condanne emesse dai Tribunali di Lecco e Milano per furti aggravati e resistenza a pubblico ufficiale, arrivando al totale di 25 anni.
L’arresto a Manchester e la cooperazione internazionale
Le indagini in Italia sono state condotte dal Nucleo Investigativo Carabinieri del Comando Provinciale di Monza e della Brianza. Per l’attività internazionale, gli investigatori si sono avvalsi della collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e di Interpol Manchester.
La sinergia investigativa ha consentito di localizzare l’uomo in Inghilterra. ORUCI era stato già arrestato nel novembre 2023 per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La comparazione di fotografie e impronte digitali, effettuata attraverso i canali del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha confermato la sua identità.
Gli investigatori italiani hanno quindi richiesto alla Procura della Repubblica di Monza l’emissione di un Mandato di Arresto Europeo. Il provvedimento è stato eseguito il 3 dicembre scorso a Manchester, rendendo possibile l’estradizione e il rientro in Italia.