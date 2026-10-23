Blitz antidroga a Ostia e Acilia: sei arresti e 17 segnalazioni

Ostia X Municipio – I carabinieri hanno condotto un’intensa operazione antidroga nei quartieri di Ostia e Acilia, culminata con sei arresti, otto denunce e 17 segnalazioni alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. L’azione, coordinata dalla Compagnia di Roma Ostia con il supporto del Nucleo Elicotteri di Roma-Urbe e dei reparti specializzati del 13° Reggimento “Friuli Venezia Giulia”, ha mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio e il degrado urbano in aree critiche della Capitale.

Operazione mirata contro lo spaccio

Nel corso dei controlli, sono state identificate 227 persone, tra cui 51 stranieri e 63 con precedenti penali. Sono stati effettuati accertamenti su 139 veicoli, con 27 contravvenzioni per un totale di 19.040 euro di sanzioni. Le attività hanno portato al sequestro di 25,7 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina e 2 grammi di crack, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.

Tra gli arrestati, una donna di 52 anni con precedenti è stata fermata per detenzione ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nella sua abitazione in via delle Azzorre, i militari hanno rinvenuto una cassaforte contenente quasi 700 grammi di cocaina e 162,5 grammi di hashish.

Le accuse e le segnalazioni

Oltre alla donna, sono stati arrestati:

Due persone per evasione ;

per ; Tre persone in esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria.

Le denunce a piede libero hanno riguardato:

Tre persone per porto abusivo di armi ;

per ; Una persona per guida senza patente ;

per ; Due persone per detenzione ai fini di spaccio ;

per ; Due persone per falsità materiale.

17 soggetti sono stati segnalati alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per possesso di modiche quantità di droga per uso personale.

Impegno costante contro la criminalità