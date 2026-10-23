Cambio ora solare 2026, ci siamo: lancette indietro e consigli per affrontare il passaggio

Il passaggio avrà un impatto immediato sulla percezione delle giornate: le notti diventeranno più lunghe , mentre le giornate appariranno più corte a causa del minor numero di ore di luce. Questo fenomeno, seppur temporaneo, può influenzare il ritmo circadiano e il benessere psicofisico.

Il cambio d’ora può provocare disturbi temporanei , come sonnolenza, irritabilità e lievi sbalzi d’umore . Secondo Luigi Ferini-Strambi , direttore del Centro di medicina del sonno dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di Neurologia all’università Vita-Salute San Raffaele , questo passaggio può essere paragonato a un mini jet lag , con ripercussioni sul sonno e sull’equilibrio psicofisico.

Per mitigare questi effetti, gli esperti suggeriscono alcune strategie. Mauro Minelli, immunologo e professore di Nutrizione clinica all’università Lum ‘Giuseppe Degennaro’, sottolinea l’importanza dell’alimentazione durante questo periodo di transizione. Consiglia di privilegiare zucca e ortaggi a polpa arancione, ricchi di beta-carotene, che aiutano a proteggere le mucose e rafforzare le barriere epiteliali, spesso sollecitate dai primi sbalzi termici. Inoltre, suggerisce di reintrodurre gradualmente legumi e cereali integrali, che forniscono energia a lento rilascio e fibre prebiotiche, utili per mantenere un buon equilibrio intestinale e metabolico.