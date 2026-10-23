Compostyle, la tecnologia di SAEC Group che riduce fino al 90% gli scarti organici

Roma, 22 ottobre 2026 – Trasformare gli scarti alimentari in una risorsa, riducendone fino al 90% il peso e il volume in appena 24-48 ore. È la tecnologia alla base di Compostyle, il sistema sviluppato da SAEC Group, azienda con sede ad Ariccia, specializzata in soluzioni ambientali per il trattamento dei rifiuti organici e l’economia circolare. Una realtà che ha partecipato al Blue Planet Economy Expoforum 2026, alla Fiera di Roma, portando al centro del confronto sull’innovazione sostenibile una questione che riguarda famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni: come gestire gli scarti alimentari direttamente nel luogo in cui vengono prodotti, riducendo la necessità di trasportarli e smaltirli attraverso i sistemi tradizionali.

SAEC Group nasce dall’incontro di competenze legate alla ricerca e alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di sviluppare tecnologie per il recupero e la valorizzazione degli scarti. L’azienda opera nella progettazione di sistemi per il trattamento dell’organico, affiancando all’attività tecnologica servizi di consulenza e formazione rivolti a enti pubblici, imprese e operatori privati. Il principio alla base del progetto è considerare lo scarto organico non soltanto come un materiale da smaltire, ma come una risorsa da recuperare e reinserire, quando possibile, in nuovi cicli di utilizzo.

Il prodotto centrale è Compostyle, una gamma di dispositivi elettromeccanici che utilizzano un processo biologico aerobico basato sull’azione di microrganismi termofili. Si tratta di organismi che operano a temperature elevate e favoriscono la degradazione della materia organica. La tecnologia, sviluppata attraverso un sistema brevettato, permette di trattare residui alimentari di diversa natura, compresi gli scarti di carne, pesce e verdure, senza la necessità di aggiungere materiali strutturanti.

Il funzionamento è relativamente semplice. Gli scarti vengono inseriti all’interno del dispositivo, dove i microrganismi avviano il processo di decomposizione controllata. Secondo i dati dichiarati dall’azienda, in 24-48 ore il sistema può ridurre fino al 90% il peso e il volume iniziali, lasciando una quantità residua di materiale organico denominato Te-d, Terriccio Deidratato. Il materiale ottenuto è destinato a possibili forme di recupero e riutilizzo, nel rispetto delle condizioni e delle disposizioni applicabili.

La gamma comprende dispositivi di dimensioni differenti, dai modelli destinati all’uso domestico fino agli impianti per mense, strutture ricettive, attività commerciali e grandi comunità. La versione più piccola, Compostyle SGC-020, può trattare fino a due chilogrammi di scarti organici per ciclo, mentre i sistemi di maggiore capacità sono progettati per gestire quantitativi considerevolmente superiori. L’obiettivo è consentire il trattamento dell’organico vicino al luogo di produzione, limitando l’accumulo dei rifiuti e i conferimenti agli impianti esterni.

Un’applicazione riguarda anche l’economia del mare. SAEC Group ha sviluppato una proposta per l’impiego di Compostyle a bordo di navi e traghetti, dove la gestione degli scarti alimentari rappresenta un’esigenza quotidiana. Il sistema potrebbe consentire di trattare direttamente a bordo una parte dei residui prodotti dalle cucine e dai servizi di ristorazione, riducendo i volumi da conservare fino all’arrivo in porto. Si tratta di una prospettiva progettuale che punta a integrare il trattamento biologico dei rifiuti nella gestione ambientale delle imbarcazioni.