Dalla nautica all’industria, la missione di Multiva: eliminare i cattivi odori riducendo la plastica

Al Blue Planet Economy Expoforum, Maurizio Feola presenta le soluzioni dell’azienda di Latina per la nautica, l’industria e il settore alimentare. Prodotti concentrati in polvere e contenitori riutilizzabili per ridurre gli imballaggi

Roma, 22 ottobre 2026 – Eliminare i cattivi odori negli ambienti industriali, sulle imbarcazioni e nelle attività alimentari, riducendo allo stesso tempo l’utilizzo della plastica e i volumi di trasporto. È la soluzione sviluppata da Multiva, azienda con sede a Latina specializzata in prodotti per la pulizia, l’igienizzazione e il trattamento degli odori. A raccontarne le caratteristiche è Maurizio Feola, intervenuto al Blue Planet Economy Expoforum 2026, alla Fiera di Roma, dove la società ha presentato le proprie tecnologie e le applicazioni nel settore della nautica.

“La nostra azienda produce sistemi innovativi per la rimozione dei cattivi odori”, spiega Feola, illustrando un’attività che si rivolge principalmente al settore industriale, ma che negli anni ha sviluppato soluzioni anche per altri comparti. Tra questi figurano le aziende che gestiscono rifiuti di natura organica, le attività di trasformazione alimentare e il settore nautico, dove la pulizia degli ambienti e la gestione dei serbatoi di scarico richiedono trattamenti specifici.

Proprio alle imbarcazioni è dedicata una delle linee di prodotti dell’azienda, pensata per la pulizia e il trattamento degli odori, in particolare nei serbatoi di raccolta delle acque reflue. Un’altra linea, denominata Food Grade, è destinata alle attività del comparto alimentare, comprese pescherie e imprese che lavorano prodotti ittici, per le quali igiene e controllo degli odori rappresentano esigenze quotidiane.

La particolarità delle soluzioni Multiva riguarda soprattutto la formulazione. I prodotti vengono realizzati in polvere concentrata e successivamente diluiti in acqua, evitando di trasportare grandi quantità di liquidi già pronti all’uso. Un sistema che, secondo quanto spiegato da Feola, consente di ridurre gli ingombri durante lo stoccaggio e il trasporto, intervenendo anche sulla quantità di plastica necessaria per il confezionamento.

“Tutti i nostri prodotti nascono in polvere”, sottolinea Feola, spiegando come questa scelta permetta di utilizzare quantitativi ridotti di materiale e di preparare le soluzioni direttamente nei luoghi di impiego. L’azienda utilizza inoltre bustine idrosolubili, che vengono inserite nei contenitori insieme all’acqua, consentendo di riutilizzare più volte lo stesso flacone anziché sostituirlo a ogni nuovo utilizzo.

Secondo i dati illustrati dall’azienda, questo sistema permette una riduzione superiore al 95% della plastica impiegata negli imballaggi, rispetto alle modalità tradizionali di confezionamento dei prodotti liquidi. Un risultato dichiarato che si accompagna alla scelta di utilizzare contenitori realizzati anche con plastica riciclata, proveniente dal recupero di materiali già utilizzati.

La riduzione degli imballaggi rappresenta dunque uno degli elementi centrali del progetto, insieme alla possibilità di limitare i volumi movimentati lungo la filiera distributiva. La scelta di concentrare i prodotti in polvere risponde infatti a due esigenze: semplificare la gestione delle forniture e contenere il consumo di materiali destinati a diventare rifiuti.