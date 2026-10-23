Dalla Sapienza alle barche elettriche: PomosTech porta la ricerca nella nautica

Roma, 22 ottobre 2026 – Dalle aule universitarie ai cantieri nautici, trasformando la ricerca scientifica in tecnologie per la mobilità sostenibile. È il percorso di PomosTech, startup innovativa con sede a Latina, nata dall’esperienza del Polo per la Mobilità Sostenibile (POMOS) della Sapienza Università di Roma, che sviluppa soluzioni per l’elettrificazione dei trasporti, la nautica e la gestione intelligente dell’energia. A raccontare l’attività dell’azienda è Luigi Anniballi, intervenuto al Blue Planet Economy Expoforum 2026, alla Fiera di Roma, dove ha presentato i progetti realizzati nel campo delle imbarcazioni elettriche e dei sistemi di ricarica.

L’azienda nasce dall’esperienza di un laboratorio universitario attivo da circa vent’anni nella ricerca sulla mobilità sostenibile. L’obiettivo è creare un collegamento diretto tra il mondo accademico e quello produttivo, accompagnando le imprese nello sviluppo di tecnologie e prototipi. Un’attività che Anniballi definisce di trasferimento tecnologico, attraverso la quale le conoscenze maturate nella ricerca possono trovare applicazione industriale.

“Aiutiamo le aziende a fare ricerca e sviluppo di prodotti e prototipi nell’ambito della mobilità sostenibile”, spiega Anniballi, illustrando il ruolo di Pomos Tech come integratore di sistemi. Una parte importante del lavoro riguarda proprio la nautica, settore nel quale la società ha sviluppato diverse soluzioni per la propulsione delle imbarcazioni, privilegiando, quando possibile, l’utilizzo dell’energia elettrica.

Tra i progetti presentati al Forum figura un prototipo utilizzato per lo sviluppo di un’imbarcazione reale dalle dimensioni di 10 metri di lunghezza e 4 di larghezza. Le tecnologie studiate dall’azienda comprendono sistemi di propulsione completamente elettrici e soluzioni ibride che possono integrare energia solare e idrogeno, ricorrendo in alcuni casi anche a motorizzazioni termiche quando le esigenze operative lo richiedono.

Dalle barche elettriche alle reti energetiche intelligenti

La ricerca di Pomos Tech non si limita alla propulsione. Un altro settore riguarda le infrastrutture di ricarica rapida, fondamentali per accompagnare la diffusione della mobilità elettrica sia sulla terraferma sia in ambito nautico.

Anniballi rivendica l’esperienza maturata nella realizzazione delle prime colonnine dimostrative in Italia e racconta come l’attenzione dell’azienda si sia progressivamente spostata verso tecnologie più avanzate. Tra queste figurano i sistemi di ricarica bidirezionale CCS, capaci non soltanto di trasferire energia dalla rete alle batterie dei veicoli, ma anche di consentire il percorso inverso.

Una tecnologia che apre nuove possibilità nella gestione delle cosiddette smart grid, le reti elettriche intelligenti, permettendo ai veicoli di contribuire all’accumulo e alla distribuzione dell’energia.

Il tema è particolarmente importante quando si utilizzano fonti rinnovabili come fotovoltaico ed eolico, la cui produzione dipende dalle condizioni meteorologiche e non sempre coincide con i momenti di maggiore richiesta energetica. Le batterie dei veicoli elettrici potrebbero quindi diventare una risorsa per immagazzinare temporaneamente l’energia disponibile e restituirla alla rete quando necessario.

Accanto alla progettazione, Pomos Tech opera anche nel campo della sperimentazione e delle prove tecniche. L’azienda dispone di banchi prova per motori, alternatori e sistemi di avviamento, oltre ad attrezzature per test su componenti ad alta potenza e tensione, fino a 1.500 volt, e camere termiche per verificare il comportamento dei dispositivi in differenti condizioni operative.