Dalla scuola allo yacht: Alisail apre le porte alle nuove professioni del mare

Al Blue Planet Economy Expoforum, Beatrice Incarbona presenta i nuovi percorsi formativi per hostess, steward, marinai e chef di bordo. Da gennaio lezioni teoriche e attività pratiche sugli yacht

Roma, 24 ottobre 2026 – Trasformare la passione per il mare in una professione, offrendo ai giovani e a chi desidera cambiare lavoro gli strumenti per intraprendere una carriera nel settore nautico. È l’obiettivo di Alisail, realtà specializzata nella formazione nautica con sede al Porto Turistico di Roma, che al Blue Planet Economy Expoforum 2026, alla Fiera di Roma, ha presentato un ampliamento della propria offerta didattica. A raccontare il progetto è Beatrice Incarbona, tra i soci della società, che ha annunciato l’avvio, dal prossimo gennaio, di nuovi percorsi dedicati alle professioni di bordo: hostess, steward, marinai e chef.

Nata come scuola nautica, Alisail ha progressivamente ampliato le proprie attività, affiancando ai corsi per il conseguimento della patente nautica una serie di programmi dedicati alla navigazione e alla gestione delle imbarcazioni. «Noi nasciamo come scuola nautica e poi ci siamo man mano resi conto che mancavano un po’ di basi in questo settore», racconta Incarbona, spiegando le ragioni che hanno portato la società a sviluppare nuovi percorsi formativi.

Dalla patente nautica alle professioni di bordo

Oggi l’offerta comprende corsi di vela, ormeggio, ancoraggio e preparazione per il certificato SRC, oltre alla formazione tradizionale per il conseguimento delle patenti nautiche. Ma la novità riguarda soprattutto il progetto «Professione Mare», che da gennaio 2027 allargherà l’attività della scuola alla preparazione di figure professionali destinate a lavorare sulle imbarcazioni.

Il programma prevede una formazione che unisce lezioni teoriche in aula ed esercitazioni pratiche direttamente a bordo di uno yacht, permettendo agli allievi di confrontarsi con le attività e le responsabilità delle diverse mansioni.

“Molte persone vogliono intraprendere questa carriera, ma non sanno da dove cominciare”, osserva Incarbona. Da qui la scelta di costruire percorsi che consentano ai partecipanti di conoscere il lavoro a bordo prima di affacciarsi al settore professionale.

La preparazione non riguarderà soltanto le competenze tecniche, ma anche gli aspetti pratici della vita in equipaggio, con l’obiettivo di avvicinare gli allievi alle esigenze operative delle imbarcazioni.

Una possibilità per i giovani e per chi vuole cambiare lavoro

I nuovi corsi saranno rivolti in particolare ai giovani che terminano il percorso scolastico e desiderano esplorare opportunità professionali legate all’economia del mare. Ma non soltanto. Alisail intende coinvolgere anche persone adulte interessate a cambiare settore e intraprendere un’esperienza lavorativa diversa.

“È un lavoro sicuramente dinamico e divertente, ma anche impegnativo”, sottolinea Incarbona, evidenziando l’importanza di affrontare questa scelta con una preparazione adeguata. La formazione teorica e pratica rappresenta, nella visione della scuola, il primo passaggio per comprendere le caratteristiche delle professioni nautiche e le competenze necessarie per svolgerle.

La partecipazione al Blue Planet Economy Expoforum offre così ad Alisail l’occasione per presentare un progetto che guarda anche al mercato del lavoro. Accanto alla costruzione e alla gestione delle imbarcazioni, infatti, l’economia del mare comprende una pluralità di attività professionali, per le quali la preparazione degli equipaggi riveste un ruolo centrale.