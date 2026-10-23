Decreto carburanti, sostegni a autotrasporto, agricoltura e pesca dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri approva il decreto-legge con sostegni a autotrasporto, agricoltura e pesca e misure sulla rendicontazione di sostenibilità.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 22 ottobre 2026 un decreto-legge con misure urgenti a sostegno dei settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca. Il provvedimento punta a contenere gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti, sostenere la liquidità delle imprese e favorire la continuità operativa.

La riunione si è svolta a Palazzo Chigi, sotto la presidenza di Giorgia Meloni. Il decreto interviene anche sul funzionamento del mercato dell’autotrasporto e sulla tracciabilità delle operazioni.

Misure per autotrasporto e costi del carburante

Per le imprese di autotrasporto è previsto il rafforzamento del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio. Il decreto assegna 45,2 milioni di euro per le spese sostenute tra marzo e agosto 2026 e ulteriori 60 milioni per il 2026, destinati agli acquisti effettuati dal 1° settembre al 5 ottobre 2026.

Il testo proroga inoltre dal 1° dicembre 2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore del contributo doganale relativo alle spedizioni di modico valore.

Per i contratti di autotrasporto con prestazioni distribuite su un periodo superiore a trenta giorni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà pubblicare e aggiornare ogni trimestre i valori percentuali minimi e massimi relativi all’incidenza del costo del carburante. Nei contratti stipulati in forma non scritta, i valori minimi costituiranno obbligatoriamente il parametro per il calcolo delle fatture.

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori potranno chiedere, fino al 31 marzo 2027, la sospensione dei canoni di leasing relativi ai veicoli utilizzati nell’attività. Le operazioni di locazione finanziaria non potranno essere revocate fino alla stessa data e la scadenza del contratto sarà prorogata per un periodo equivalente alla sospensione.

Contributi per imprese agricole e ittiche

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto per le imprese agricole in possesso dei requisiti richiesti. L’erogazione sarà effettuata dall’AGEA mediante accredito diretto sul conto corrente, per compensare i maggiori costi sostenuti nell’acquisto di carburante dal 1° giugno al 15 ottobre 2026.

Il sostegno potrà arrivare fino a 45 centesimi per litro, nel limite complessivo di 60 milioni di euro. Per le imprese ittiche è invece previsto un contributo a fondo perduto pari al 10 per cento della spesa sostenuta per il carburante nello stesso periodo, con un tetto di 10 milioni di euro.

Esonero dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità

Un ulteriore intervento riguarda gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. Sono esonerate, per gli esercizi finanziari che iniziano tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, le imprese con ricavi netti non superiori a 450 milioni di euro oppure con un numero di dipendenti non superiore a 1.000.