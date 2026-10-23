Ethereum punta a finalizzare le transazioni in quattro minuti e a liberare liquidità
Ethereum Foundation valuta di ridurre i tempi di finalizzazione da sedici a quattro minuti, liberando capitale circolante per stablecoin e pagamenti.
Ethereum Foundation valuta una proposta per ridurre i tempi di finalizzazione delle transazioni da sedici a quattro minuti. L’obiettivo è diminuire il capitale circolante immobilizzato durante l’attesa e rendere più efficiente la gestione dei pagamenti e dei servizi on-chain.
La proposta e il capitale immobilizzato
Per le imprese che gestiscono flussi di pagamento, il denaro fermo fino alla finalizzazione rappresenta un costo operativo. Un’attesa più breve consentirebbe di riutilizzare prima le risorse, aumentando la liquidità disponibile per le attività correnti o per nuove operazioni.
Il caso indicato nella valutazione riguarda un servizio che anticipa costantemente 1 milione di dollari all’ora. Con un ritardo di finalità di sedici minuti, circa 267.000 dollari resterebbero bloccati in attesa del rimborso. Riducendo l’attesa a quattro minuti, l’importo vincolato scenderebbe a circa 67.000 dollari, con una liquidità liberata di rilievo.
Il ritardo attuale è collegato al meccanismo di voto dei validatori di Ethereum. Ogni validatore esprime un unico voto con due funzioni: contribuire alla selezione del blocco successivo e rendere irrevocabili i blocchi precedenti. La finalità viene raggiunta dopo due round completi di votazioni.
La proposta esaminata separa queste funzioni, assegnando a ciascuna il proprio voto. In questo modo, il processo di “locking” dei blocchi potrebbe operare su un orologio più rapido, che gli sviluppatori potrebbero ridurre progressivamente nel tempo.
L’impatto su stablecoin e pagamenti
La maggiore velocità potrebbe incidere sui fornitori di stablecoin, sui servizi di pagamento e sulle attività che richiedono liquidità immediata. Alcuni emittenti hanno già introdotto tariffe differenziate in base alla rapidità con cui l’operazione viene completata.
Circle, emittente di USDC, applica su Ethereum una tariffa dello 0,01% per la modalità rapida, pari a un dollaro ogni 10.000 dollari, prima delle commissioni di rete e degli eventuali costi applicati dalle applicazioni che utilizzano il servizio. La modalità standard non prevede invece una commissione di trasferimento a carico di Circle.
La società limita inoltre il valore complessivo delle richieste rapide in attesa del regolamento definitivo. Ogni regolamento completato libera capacità per nuove operazioni. Questa gestione dinamica incide sulla liquidità disponibile per i fornitori di servizi finanziari e per i merchant che usano le stablecoin nei pagamenti istantanei.
Vantaggi potenziali e aspetti da valutare
Una finalità più rapida ridurrebbe il capitale immobilizzato nelle operazioni on-chain. Per gli operatori italiani attivi nella custodia, nel cambio o nei pagamenti in criptovalute, ciò potrebbe tradursi in minori esigenze di capitale e in costi operativi inferiori.
Per gli investitori, l’accorciamento dei tempi potrebbe ridurre il premio per il rischio associato alla liquidità bridge e ai servizi di prefinanziamento. Alcuni prodotti crypto potrebbero quindi diventare più interessanti per istituzioni e asset manager, anche se l’effetto resta legato all’attuazione della proposta.
La modifica deve però essere valutata anche in relazione ai possibili trade-off sulla sicurezza e alla complessità del consenso. Questi aspetti sono centrali per la fiducia degli operatori finanziari e non possono essere considerati separatamente dai benefici di una maggiore rapidità.
La possibilità di pagare per ottenere un regolamento più veloce indica inoltre l’esistenza di una domanda per servizi differenziati: alcuni utenti potrebbero privilegiare la rapidità, mentre altri sceglierebbero percorsi più lenti ma meno costosi. La riduzione dei tempi di finalità potrebbe così liberare liquidità e favorire nuovi servizi tra finanza tradizionale e blockchain.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Il piano di Ethereum per confermare le transazioni in quattro minuti potrebbe abbattere i costi di trasferimento delle criptovalute