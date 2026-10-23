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Gp d’Australia di MotoGp, Marco Bezzecchi conquista le pre-qualifiche

23 ottobre 2026 | 11:22
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di Redazione

Redazione

Gp d’Australia di MotoGp, Marco Bezzecchi conquista le pre-qualifiche

Philip Island, 23 ottobre 2026 – E’ stato il più veloce Marco Bezzecchi e il pilota dell’Aprilia conquista un successo importante in vista della gara ufficiale del Gp d’Australia di MotoGp. Ed è arrivato il miglior tempo nelle pre-qualifiche. Sul traguardo, è arrivato secondo Raul Fernandez, terzo è stato Marc Marquez su Ducati. E’ doppietta Aprilia, prima e seconda.

Pecco Bagnaia ha staccato il 14esimo crono e dovrà puntare al pass nelle Q1.

Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)

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