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Gp d’Australia di MotoGp, Marco Bezzecchi conquista le pre-qualifiche
23 ottobre 2026 | 11:22
Philip Island, 23 ottobre 2026 – E’ stato il più veloce Marco Bezzecchi e il pilota dell’Aprilia conquista un successo importante in vista della gara ufficiale del Gp d’Australia di MotoGp. Ed è arrivato il miglior tempo nelle pre-qualifiche. Sul traguardo, è arrivato secondo Raul Fernandez, terzo è stato Marc Marquez su Ducati. E’ doppietta Aprilia, prima e seconda.
Pecco Bagnaia ha staccato il 14esimo crono e dovrà puntare al pass nelle Q1.
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
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