Il Riksbank chiede di preparare la legge per l’ipotesi di e-krona

La banca centrale svedese, Riksbank, invita il legislatore a riesaminare l’ipotesi di introdurre una e-krona, una versione digitale della valuta nazionale. La richiesta arriva mentre stablecoin ancorate a valute estere e il progetto di un euro digitale potrebbero ridurre progressivamente il ruolo della krona nei pagamenti.

La banca centrale non ha ancora deciso se emettere una valuta digitale. Chiede però al Parlamento di iniziare a predisporre la cornice legislativa, perché progettazione, sviluppo e attuazione di un simile sistema richiederebbero almeno cinque anni.

La richiesta del Riksbank e i rischi per la krona

Un’e-krona consentirebbe al pubblico di accedere al denaro della banca centrale in forma digitale. La nuova valutazione si discosta dall’orientamento di una commissione governativa che, nel 2023, aveva ritenuto limitata la necessità di introdurre questo strumento.

Secondo il Riksbank, tuttavia, sono cambiate le abitudini di pagamento e sono aumentati i rischi legati alla sicurezza. La transizione verso strumenti sempre più digitali potrebbe favorire soluzioni estere o private, considerate più pratiche e interoperabili a livello internazionale.

Per Jansson ha dichiarato: “Se il nostro contante diventa digitale e le corone svedesi non sono disponibili in una forma digitale utilizzabile, allora la corona potrebbe non riuscire a competere con altri strumenti di pagamento digitali più convenienti che possono essere facilmente impiegati oltre confine”.

La banca centrale considera contenuto il rischio nel breve termine, ma ritiene che la pressione competitiva possa aumentare nel medio-lungo periodo. L’uso più ampio di stablecoin legate a valute estere potrebbe erodere la domanda di valuta nazionale, con possibili effetti sulla sovranità monetaria e sui ricavi derivanti dall’emissione della moneta.

Implicazioni legislative, finanziarie e di sicurezza

Una valuta digitale della banca centrale richiederebbe decisioni su privacy, accesso diretto al denaro centrale, limiti ai saldi e interoperabilità con i sistemi di pagamento internazionali. Sarebbero inoltre necessarie misure per tutelare la stabilità finanziaria.

Nel settore bancario, un’e-krona potrebbe modificare il ruolo degli intermediari. Depositi, servizi di pagamento e liquidità potrebbero spostarsi verso strumenti emessi dalla banca centrale, con conseguenze sui margini bancari e sulla gestione del credito.

Per gli utenti, il nuovo strumento potrebbe offrire pagamenti più rapidi e continui, ma comporterebbe anche requisiti più stringenti in materia di sicurezza e protezione dei dati. Operatori tecnologici e fornitori di servizi di pagamento dovrebbero adeguarsi a standard elevati di resilienza e conformità normativa.

La maggiore diffusione di mezzi di pagamento esteri o privati potrebbe inoltre complicare la conduzione della politica monetaria e il monitoraggio dei flussi finanziari transfrontalieri.

Tempistiche e coordinamento europeo

Il Riksbank sollecita un intervento anticipato su norme e risorse tecniche. La progettazione, i test, le consultazioni con il settore privato e le valutazioni sull’impatto per stabilità e privacy richiederebbero infatti tempi lunghi.

La possibilità di un euro digitale e le regole sulle stablecoin rendono necessario un coordinamento europeo tra Stati membri e istituzioni sovranazionali, tra cui la Banca centrale europea. L’obiettivo indicato è evitare un quadro frammentato che possa favorire l’adozione di soluzioni private o straniere.

Decisioni coordinate, regole chiare sulle stablecoin e investimenti nelle infrastrutture di sicurezza saranno elementi determinanti per preservare il ruolo delle valute nazionali nei pagamenti digitali.