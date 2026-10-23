Incendio a Ostia: a fuoco una villetta quadrifamiliare

Ostia, 23 ottobre 2026 – Dalle ore 09:10 circa, la squadra dei vigili del fuoco 13/A del distaccamento di Ostia, supportata da un’autoscala e un’autobotte, è intervenuta in Via Giuseppe Zugnoni, 10 per fronteggiare un incendio che ha coinvolto una villetta quadrifamiliare. Secondo quanto riportato, l’intervento ha permesso di trarre in salvo una ragazza senza che riportasse conseguenze fisiche.

Sul posto sono presenti, oltre ai vigili del fuoco, anche funzionari delle forze dell’ordine e personale del 118, che stanno operando secondo le rispettive competenze per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dell’area.

I dettagli dell’intervento

L’incendio, che ha interessato una struttura residenziale a più piani, ha richiesto l’impiego di mezzi specializzati come l’autoscala, probabilmente necessaria per raggiungere punti alti della villetta o per evacuare eventuali persone rimaste intrappolate. L’autobotte, invece, è stata utilizzata per garantire un adeguato approvvigionamento idrico al fine di domare le fiamme.

Non sono ancora disponibili informazioni dettagliate sulle cause che hanno portato all’innesco dell’incendio, ma la rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco ha evitato danni più gravi sia alle persone che alla struttura. La ragazza tratta in salvo, come riportato, non ha riportato ferite, il che suggerisce che l’evacuazione sia avvenuta tempestivamente.