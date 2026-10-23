Indice IGI: il gas raggiunge 92,94 euro/MWh il 23 ottobre 2026
L’indice IGI raggiunge 92,94 euro/MWh il 23 ottobre 2026, in aumento di 0,64 euro/MWh rispetto al giorno precedente.
L’indice IGI – Italian Gas Index si è attestato a 92,94 euro/MWh per il 23 ottobre 2026. Il valore, rilevato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), segna un aumento rispetto ai 92,30 euro/MWh del giorno precedente.
L’aumento giornaliero dell’IGI
Il rialzo giornaliero è stato di 0,64 euro/MWh, pari a circa lo 0,7%. Il passaggio da 92,30 a 92,94 euro/MWh indica una variazione contenuta, ma aggiorna il riferimento quotidiano per la lettura del mercato italiano del gas.
La pubblicazione del dato consente agli operatori di confrontare l’evoluzione dei prezzi nel tempo sulla base di una rilevazione aggiornata. Il valore del 23 ottobre rappresenta quindi il nuovo livello di riferimento dell’indice, dopo quello registrato il 22 ottobre.
Il ruolo del GME e gli utilizzi dell’indice
L’Italian Gas Index viene calcolato ogni giorno dal GME per offrire una lettura trasparente delle dinamiche del mercato nazionale del gas. L’indicatore è stato concepito come strumento di interpretazione e valutazione dell’andamento osservato sui mercati italiani.
Il riferimento può essere utilizzato dagli operatori per le valutazioni commerciali, nella definizione di contratti di fornitura e nell’ambito di operazioni di hedging, finalizzate alla gestione del rischio legato alle variazioni dei prezzi. La disponibilità quotidiana del dato contribuisce a mantenere omogenei e consultabili i parametri impiegati nel settore energetico.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Gas, indice IGI sale a 92,94 euro/MWh il 23 ottobre