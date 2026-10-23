Meteo, instabilità fino a domenica: lunedì torna il sole al Nord e al Centro

Instabilità con rovesci e temporali sabato 24 ottobre, fenomeni residui domenica e tempo stabile e soleggiato al Nord e al Centro lunedì 26 ottobre.

Instabilità e temperature in calo caratterizzeranno il fine settimana, con rovesci e temporali distribuiti su diverse aree del Paese. Il miglioramento sarà più evidente da lunedì 26 ottobre, quando il tempo tornerà stabile e in prevalenza soleggiato al Nord e al Centro.

Sabato 24 ottobre: rovesci e temporali

Al Nord il tempo sarà a tratti instabile sul Triveneto, con rovesci e temporali sparsi e intermittenti. Nel resto dell’area le condizioni saranno migliori, salvo possibile nevischio al mattino sui settori occidentali delle Alpi. Le massime scenderanno tra 14 e 18°C.

Il Centro vedrà un peggioramento più diffuso dal pomeriggio lungo l’Adriatico, mentre il versante tirrenico sarà relativamente più riparato. Sono attesi rovesci e temporali, con temperature massime tra 15 e 20°C.

Al Sud l’instabilità sarà particolarmente marcata in Campania, con fenomeni in estensione entro sera alle altre regioni. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con valori massimi compresi tra 17 e 22°C.

Domenica 25 ottobre: fenomeni residui

La giornata di domenica sarà ancora caratterizzata da molte nubi sulle Alpi, dove sono previsti fenomeni sui settori di confine, anche nevosi a quote medie. In pianura prevarrà una nuvolosità parziale, senza piogge, mentre le massime resteranno tra 13 e 17°C.

Al Centro si alterneranno nubi sparse e ampie schiarite. In serata gli addensamenti aumenteranno sull’alta Toscana, con possibilità di qualche pioggia. Al Sud persisteranno rovesci intermittenti fino al mattino sul basso Tirreno; altrove la variabilità sarà accompagnata da fenomeni poco probabili.

Lunedì 26 ottobre: torna il sole

Il quadro cambierà all’inizio della nuova settimana. Nord e Centro saranno interessati da condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiate, sebbene il passaggio di velature o stratificazioni alte possa attenuare il soleggiamento. Le temperature torneranno a salire, con massime tra 16 e 20°C.

Al Sud resteranno nubi sparse e schiarite. Sulla Sicilia settentrionale sono previsti maggiori addensamenti fino al mattino, associati a qualche breve piovasco. Le temperature saranno stabili, con valori massimi tra 15 e 20°C.