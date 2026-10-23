Milano, Greison legge i cortei con la fisica dei sistemi complessi: «Nessuna regia»

Gabriella Greison interpreta i cortei e le devastazioni di Milano attraverso la fisica dei sistemi complessi: un comportamento collettivo può formarsi senza una guida unica, attraverso interazioni locali e segnali provenienti da più direzioni. In questa lettura, non emergerebbe necessariamente una regia centrale.

La fisica dei sistemi complessi e i «soggetti inediti»

Fisica e narratrice di meccanica quantistica, Greison ha collegato i fatti di Milano ai sistemi caratterizzati da non linearità, caos e fenomeni emergenti. Piccoli cambiamenti iniziali, spiega, possono produrre grandi differenze nel risultato finale, mentre un ordine può svilupparsi senza un capo o una guida esterna.

Il riferimento è anche alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parlato di «soggetti inediti». Secondo Greison, ciò che si è visto a Milano sarebbe «l’ultimo fotogramma di un sistema complesso»: ogni persona osserva alcuni degli altri, reagisce e rilancia.

«Nei sistemi complessi, il punto in cui il danno diventa visibile può essere molto lontano dai meccanismi che lo hanno prodotto», ha dichiarato all’Adnkronos. Per questo, sostiene, è necessario individuare le connessioni e ricostruire il processo, invece di concentrarsi soltanto sulla ricerca di un colpevole.

Rete, chat e interazioni locali

Una chat, osserva Greison, può fissare un appuntamento, mentre le relazioni possono trasformarlo in qualcosa a cui sembra indispensabile partecipare. L’eventuale presenza di organizzatori, precisa, deve comunque essere accertata. Nel frattempo, la questione centrale diventa capire come si costruisce l’adesione.

Amici, video, persone da emulare e messaggi provenienti da direzioni diverse possono contribuire all’aggregazione. Il riferimento, aggiunge l’esperta, può cambiare anche nel giro di un pomeriggio. La rete è descritta come il luogo in cui i ragazzi incontrano informazione, intrattenimento, desiderio, riconoscimento e appartenenza attraverso lo stesso schermo.

Greison critica inoltre l’uso di etichette come «maranza» quando finiscono per sostituire le domande. A suo giudizio, gli adulti dovrebbero conoscere gli ambienti digitali frequentati dai ragazzi e aiutarli a distinguere chi cerca attenzione da chi vuole usarli.

Prevenzione e alternative accessibili

La protezione, secondo Greison, passa dalla capacità di raggiungere i ragazzi prima di chi intende sfruttarli, offrendo alternative accessibili. Agire nella rete significa costruire fiducia, rendere visibili altre possibilità e fornire strumenti per fermarsi prima di seguire un richiamo.

Tra le opportunità indicate figurano scuole curate e aperte, biblioteche, sport accessibile, sale per fare musica, educatori e luoghi gratuiti dove stare insieme. La sicurezza, sostiene, dovrebbe comprendere anche il lavoro sulle condizioni che possono rendere possibile una nuova aggregazione violenta.

In questa prospettiva, conclude Greison, proteggere i ragazzi significa non limitarsi alla tutela della vetrina, ma costruire luoghi reali, relazioni e opportunità nei quali possano sentirsi attesi.