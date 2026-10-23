«Monreale legge il mondo» conquista il titolo di Capitale Italiana del Libro 2027

Monreale è la Capitale Italiana del Libro 2027: il progetto “Monreale legge il mondo” prevede festival, attività per le scuole e il rafforzamento della rete bibliotecaria.

Monreale è stata scelta come Capitale Italiana del Libro 2027. Il riconoscimento è stato annunciato dal Ministero della Cultura attraverso il Dipartimento per le attività culturali. Il progetto cittadino vincitore, “Monreale legge il mondo”, riceverà un premio di entità prossima a mezzo milione di euro.

L’iniziativa punta a promuovere la lettura, rafforzare la filiera del libro e sostenere inclusione sociale e sviluppo del territorio. Al centro del programma ci saranno attività culturali distribuite nei luoghi simbolo della città e rivolte a diverse fasce d’età.

Il valore del patrimonio arabo-normanno

Monreale è nota per la sua cattedrale, caratterizzata da mosaici dorati in stile bizantino. La città fa inoltre parte del percorso arabo-normanno riconosciuto dall’Unesco, un sito seriale che comprende anche Palermo e Cefalù.

Questo patrimonio testimonia la contaminazione tra tradizioni islamiche, latine e bizantine. Rappresenta un elemento strategico per la promozione culturale della Sicilia e una base per iniziative capaci di unire tutela monumentale, offerta culturale e turismo sostenibile.

Il progetto vincitore è stato selezionato tra 31 candidature, sette delle quali arrivate alla fase finale. Per la giuria, “Monreale legge il mondo” è risultato il progetto più convincente.

Festival, scuole e rete bibliotecaria

La programmazione prevede festival letterari, incontri con autori di caratura internazionale e percorsi formativi dedicati alle scuole. Sono inoltre previste iniziative diffuse nei luoghi simbolo di Monreale e un piano di rafforzamento della rete bibliotecaria comunale.

L’obiettivo è trasformare il centro storico in un hub culturale all’aperto, con appuntamenti pensati per tutte le fasce d’età. Le attività dovrebbero favorire l’incontro tra comunità locali, visitatori e circuiti editoriali nazionali.

Alberto Arcidiacono e Patrizia Roccamatisi hanno commentato il riconoscimento sostenendo che la vittoria dimostra la capacità di Monreale di valorizzare la propria identità di centro culturale e di mettere in dialogo le sue radici millenarie e il patrimonio Unesco con il mondo attraverso la lettura.

Finanziamento e prospettive per il territorio

Il finanziamento previsto sosterrà interventi strutturali e temporanei, tra cui la digitalizzazione dei cataloghi, la formazione degli operatori culturali e la realizzazione di percorsi didattici per le scuole. Sono indicate anche partnership con editori e istituzioni culturali per la promozione del territorio.

Il progetto comprende misure per migliorare l’accessibilità agli spazi e favorire la partecipazione delle fasce fragili della popolazione. Il coinvolgimento di enti locali, operatori bibliotecari e soggetti editoriali punta a creare sinergie durature, oltre la singola annualità del titolo.

Un calendario di eventi ben articolato può contribuire ad allungare la stagione turistica e ad aumentare presenze e consumi locali fuori dai tradizionali picchi estivi. Gli spazi culturali rafforzati e la rete bibliotecaria potenziata possono inoltre accrescere l’attrattività del territorio per chi cerca un’offerta di qualità.

La principale sfida sarà trasformare l’impulso del riconoscimento in risultati sostenibili nel tempo. Per riuscirci serviranno capacità progettuali, gestione efficiente delle risorse e una comunicazione rivolta a pubblici nazionali e internazionali, insieme a un’integrazione con le politiche territoriali su mobilità e ricettività.

La collaborazione con reti di città analoghe e istituzioni culturali regionali e nazionali potrebbe amplificare i benefici dell’iniziativa. Cultura, formazione e infrastrutture culturali vengono così indicate come possibili aree di intervento per uno sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo.