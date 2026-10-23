Putin apre a un accordo sull’Ucraina: Russia pronta a riprendere i negoziati

Vladimir Putin apre alla possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina e sostiene che la Russia sia pronta a riprendere i negoziati trilaterali con Kiev e Washington. La posizione è stata espressa in un’intervista al giornalista Pavel Zarubin, considerato vicino al Cremlino.

«Penso che possiamo raggiungere un accordo. Siamo concordi su questo», ha dichiarato il presidente russo. Putin ha inoltre definito gli ucraini «un popolo a noi molto vicino», usando toni apparentemente più concilianti rispetto alle accuse rivolte in altri passaggi dell’intervista.

La disponibilità a riprendere i negoziati

Secondo quanto riferito da Putin, la Russia ha comunicato agli Stati Uniti la propria disponibilità a riavviare i negoziati trilaterali sull’Ucraina. L’apertura è arrivata nella stessa giornata dell’incontro, a San Pietroburgo, tra il leader russo e Steve Witkoff, inviato speciale del presidente americano Donald Trump.

Putin ha affermato che l’obiettivo dei colloqui con Stati Uniti e Ucraina dovrebbe essere il raggiungimento di una pace definitiva e la garanzia della sicurezza della Russia. Ha aggiunto che Mosca avrebbe sostenuto fin dall’inizio una soluzione pacifica al conflitto e che resta pronta a negoziare per affrontare la situazione ucraina.

Nel suo discorso, però, il presidente russo ha ribadito la propria lettura delle responsabilità per l’esplosione della guerra. «La Russia non vuole combattere con l’Ucraina. Kiev, invece, vuole», ha detto, sostenendo inoltre che Kiev e i suoi sostenitori occidentali tratterebbero i cittadini ucraini come sacrificabili.

I paletti sui territori contesi

All’apertura negoziale si affiancano condizioni che Mosca continua a considerare centrali. Putin ha ribadito che «tutti gli obiettivi saranno raggiunti» e ha escluso una rinuncia ai territori sottratti all’Ucraina nel corso del conflitto.

Secondo la sua posizione, le aree perse da Kiev non sarebbero da considerare territorio ucraino, ma territori storicamente russi. Putin ha richiamato anche il voto espresso dagli abitanti del Donbass e della Novorossiya a favore della riunificazione con la Russia.

Queste dichiarazioni rappresentano i principali paletti di Mosca in vista di eventuali colloqui. L’intervista non indica però tempi, modalità o condizioni operative per la ripresa dei negoziati.

Le accuse all’Europa e il rapporto con la Nato

Putin ha respinto l’ipotesi che la Russia voglia cercare uno scontro con la Nato. Le dichiarazioni europee sulla possibilità di una guerra con Mosca sono state definite «schizofrenia politica».