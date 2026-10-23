Sondaggio Emg: centrodestra al 44%, centrosinistra al 43,1%; Vannacci scende al 5,6%

Il centrosinistra è guidato dal Partito Democratico, indicato al 20,5%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte raggiunge l’11,6%, mentre Alleanza Verdi Sinistra è accreditata del 5,6%. Più indietro Italia Viva al 2,6%, Più Europa all’1,8% e altri, tra cui Progetto Civico e Psi, all’1%.