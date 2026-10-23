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Sondaggio Emg: centrodestra al 44%, centrosinistra al 43,1%; Vannacci scende al 5,6%
Sondaggio socio-politico di Emg: centrodestra al 44%, centrosinistra al 43,1% e Roberto Vannacci al 5,6%; fiducia nel governo al 36%.
Il centrodestra raggiunge il 44% nelle intenzioni di voto rilevate dal sondaggio socio-politico di Emg per Linea Notte su Rai3. Il centrosinistra si attesta al 43,1%. I dati si riferiscono allo scenario di elezioni oggi, 22 ottobre.
Le intenzioni di voto dei due schieramenti
Nel centrodestra, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 26%. Seguono Forza Italia al 7,5%, la Lega al 7,3%, Noi Moderati all’1,7% e Sud chiama Nord all’1,5%.
Il centrosinistra è guidato dal Partito Democratico, indicato al 20,5%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte raggiunge l’11,6%, mentre Alleanza Verdi Sinistra è accreditata del 5,6%. Più indietro Italia Viva al 2,6%, Più Europa all’1,8% e altri, tra cui Progetto Civico e Psi, all’1%.
I principali partiti e il dato su Vannacci
Fuori dai due schieramenti, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci registra un calo dello 0,9% e scende al 5,6%. Il centro, nel complesso, vale il 5,2%: Azione è al 2,7%, il Partito Liberaldemocratico all’1,8% e Ora allo 0,7%.
Fiducia nel governo al 36%
Il sondaggio rileva anche la fiducia nel governo. I giudizi positivi salgono di un punto percentuale e arrivano al 36%. Restano prevalenti le valutazioni negative, pari al 64%.
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