Truffa del Gratta e Vinci: dipendenti dei Monopoli “pescavano” dal computer i biglietti vincenti e si spartivano il bottino

Roma, 23 ottobre 2026 – La Guardia di Finanza di Roma, su delega della Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio, ha eseguito un sequestro conservativo di beni e disponibilità finanziarie per un valore superiore ai 25 milioni di euro nei confronti di cinque ex dipendenti di una concessionaria pubblica del gioco “Gratta e Vinci”. L’operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, è stata disposta dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio a garanzia del credito vantato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale amministrazione danneggiata.

Il caso: truffa milionaria ai danni dello Stato

Secondo l’accusa, i cinque ex dipendenti avrebbero manipolato i server della società, sfruttando le proprie credenziali di accesso per individuare quattro biglietti vincenti del Gratta e Vinci, tra cui due primi premi da 7 milioni di euro ciascuno e altri due da 5 milioni. I tagliandi sono stati poi acquistati da parenti e amici dei presunti truffatori presso ricevitorie sparse sul territorio nazionale, dove erano stati inviati dalla concessionaria.

La Procura contabile, dopo aver valutato le difese presentate dagli indagati nella fase preprocessuale, ha ritenuto insufficienti le argomentazioni a loro discolpa. L’atto di citazione a giudizio è stato quindi notificato, unitamente a un ricorso per sequestro conservativo, poiché l’uso illecito di informazioni privilegiate avrebbe permesso ai responsabili di incassare premi milionari in modo fraudolento, eliminando la casualità che caratterizza normalmente tali estrazioni.

I beni sequestrati e le prossime tappe processuali

Il compendio sottoposto a sequestro include:

25 unità immobiliari (appartamenti, villini, garage e cantine) distribuite tra le province di Roma, Viterbo, Treviso, Taranto, Grosseto e Reggio Calabria ;

(appartamenti, villini, garage e cantine) distribuite tra le province di ; 5 autovetture e moto ;

; disponibilità finanziarie.

Spetterà ora al Giudice designato valutare, in Camera di consiglio, se confermare, modificare o revocare il blocco dei beni prima della definizione delle responsabilità individuali nel corso del processo contabile.