LA VITTORIA|
ATP di Lione, Musetti vince il derby con Cobolli: è finale del torneo francese
Una partita inedita nella storia della competizione. Ora c’è Fritz
Lione, 24 ottobre 2026 – Lorenzo Musetti, numero 26 Atp, vince il derby con Flavio Cobolli, numero 6 del mondo e in cerca di punti per le Atp Finals, nella semifinale del torneo Atp di Lione. Era la sedicesima semifinale tutta italiana nel circuito Atp nell’era Open.
Un confronto quasi inedito tra i due, visto che l’unico precedente risale agli Us Open della scorsa stagione, con il successo per il carrarino che arrivò per il ritiro del romano nell’ultimo parziale del terzo set. Questa volta Musetti si impone in rimonta con il punteggio di 6-4, 2-6, 5-7. Musetti in finale troverà lo statunitense Taylor Fritz che si è imposto sul connazionale Tommy Paul in due set con il punteggio di 6-3, 7-5.
(Fonte Adnkronos)
Foto FITP – da internazionalibnlditalia.com
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