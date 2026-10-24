Stipendi in contanti e addetti senza contratto: la stretta delle Fiamme gialle sul litorale e nella Capitale

Ispezioni del 6° Nucleo operativo metropolitano di Ostia in un autolavaggio e in un ristorante: scoperti cinque lavoratori senza contratto e pagamenti non tracciati.

Ostia X Municipio – I militari del 6° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Ostia hanno scoperto cinque lavoratori in nero durante controlli mirati tra il X e l’XI Municipio di Roma. Coinvolti un autolavaggio e un ristorante. Segnalata all’Ispettorato del Lavoro la sospensione delle attività.

Blitz del 6° Nucleo di Ostia: mirino puntato sulle attività del X Municipio

Il monitoraggio economico del territorio costiero e dell’entroterra capitolino ha portato a nuovi interventi mirati contro l’impiego di manodopera irregolare. L’operazione è stata condotta dai militari del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Ostia, reparto della Guardia di Finanza direttamente impegnato sul litorale romano nella tutela della legalità economica e della sicurezza dei lavoratori.

L’azione delle Fiamme Gialle ha concentrato una parte rilevante delle verifiche proprio all’interno del quadrante del X Municipio. Nel mirino dei finanzieri è finita una ditta individuale che gestisce un autolavaggio sul territorio lidense. Al momento dell’accesso ispettivo, i militari hanno identificato due persone stabilmente inserite nell’organizzazione dell’attività. Gli accertamenti documentali immediati hanno consentito di appurare che uno dei due addetti, pari al 50 per cento della forza lavoro presente, prestava la propria opera completamente in nero: per lui non risultava alcuna assunzione formale né la preventiva comunicazione telematica agli enti competenti.

Ristorazione nell’XI Municipio: dipendenti senza contratto e pagamenti in contanti

L’attività di servizio non si è limitata all’area di Ostia e dell’entroterra costiero, ma si è estesa a un secondo contesto operativo situato nell’XI Municipio di Roma. In questo caso, l’ispezione della Guardia di Finanza ha interessato un noto esercizio di ristorazione.

All’interno del locale sono stati individuati e identificati tredici lavoratori intenti a svolgere le proprie mansioni. I riscontri incrociati con le banche dati hanno fatto emergere una situazione di forte irregolarità: quattro dipendenti lavoravano senza alcuna registrazione, privi dell’obbligatorio modello UNILAV che certifica l’avvio del rapporto d’impiego. Inoltre, per due posizioni lavorative le Fiamme Gialle hanno contestato la corresponsione delle retribuzioni mensili tramite denaro contante, modalità vietata dalla normativa che impone la tracciabilità dei pagamenti degli stipendi.

Tutele negate, sanzioni e richiesta di blocco delle attività

L’assenza delle comunicazioni preventive di assunzione azzera le coperture assicurative dell’Inail contro gli infortuni e blocca i versamenti previdenziali e assistenziali dell’Inps, privando il personale di ogni diritto contrattuale e alterando la leale concorrenza con le imprese che operano nel pieno rispetto della legge.

Avendo accertato in entrambi i casi una percentuale di personale non in regola pari o superiore alla soglia del 10 per cento rispetto al totale dei presenti, la Guardia di Finanza ha formalmente segnalato le due imprese all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.