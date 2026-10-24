Bonus mamme, il Tribunale di Milano porta in Consulta l’esclusione di colf e badanti

Bonus mamme, il Tribunale di Milano porta alla Corte costituzionale l’esclusione di colf e badanti per dubbi su uguaglianza e maternità.

Bonus mamme, l’esclusione di colf e badanti dal beneficio sarà esaminata dalla Corte costituzionale. La questione è stata sollevata dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, con un’ordinanza della giudice Eleonora Palmisani, nell’ambito di un ricorso contro l’Inps.

Il procedimento è stato promosso da una lavoratrice cingalese insieme ad Asgi, Apn e Cgil Lombardia. Al centro della contestazione ci sono l’articolo 6, comma 2, del decreto legge 95/2025 e l’articolo 1, comma 207, della legge 199/2025, che ha confermato la misura per il 2026 escludendo nuovamente i rapporti di lavoro domestico.

Il ricorso e i dubbi di legittimità costituzionale

Secondo l’ordinanza, l’esclusione potrebbe contrastare con gli articoli 3 e 31 della Costituzione, dedicati rispettivamente al principio di uguaglianza e alla protezione della maternità. La giudice osserva che, una volta introdotto un sostegno economico per le lavoratrici madri con più figli, non sarebbe immediatamente comprensibile escludere un’intera categoria che presenta le medesime esigenze familiari e genitoriali.

Il bonus mamme viene erogato dall’Inps alle lavoratrici subordinate e autonome, ma non alle lavoratrici domestiche. Per il Tribunale, la differenza di trattamento potrebbe risultare priva di un collegamento apprezzabile con le finalità della misura, cioè il sostegno alla maternità e ai carichi familiari.

Un ulteriore profilo riguarda la trasformazione del beneficio. Rispetto alla versione del bonus 2024, che consisteva in uno sgravio contributivo, la misura attuale è descritta nell’ordinanza come un contributo diretto, di importo fisso, finanziato dalla fiscalità generale e non collegato ai contributi versati.

Il confronto tra lavoro domestico e lavoro autonomo

La specificità della contribuzione delle lavoratrici domestiche, gestita direttamente dalla famiglia, avrebbe potuto spiegare l’esclusione dal precedente bonus contributivo. Tuttavia, secondo la giudice, il problema appare diverso per l’attuale erogazione diretta, soprattutto perché il beneficio è stato esteso anche alle lavoratrici autonome.

L’ordinanza individua così un possibile paradosso giuridico: una lavoratrice autonoma con partita Iva che svolga attività di pulizia in abitazioni private può accedere al bonus, mentre una lavoratrice subordinata impiegata nelle stesse mansioni ne resta esclusa. Le due lavoratrici potrebbero avere lo stesso limite reddituale e identici carichi familiari, ma ricevere un trattamento diverso in base alla sola qualificazione del rapporto di lavoro.

Per il Tribunale, non risulta quindi evidente perché le differenze organizzative e previdenziali del lavoro autonomo non impediscano l’accesso alla misura, mentre la peculiarità del lavoro domestico giustifichi l’esclusione di tutte le lavoratrici madri appartenenti a quel settore.

Convenzione Oil e possibile discriminazione indiretta

L’ordinanza richiama anche la Convenzione Oil n. 189 del 2011, in particolare l’articolo 14, che prevede per i lavoratori domestici condizioni non meno favorevoli rispetto alla generalità dei lavoratori in materia di sicurezza sociale, compresa la maternità. Il Governo italiano ha depositato lo strumento di ratifica il 22 gennaio 2013.

La giudice richiama inoltre una possibile discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità. I dati prodotti nel giudizio e quelli dell’ultimo rapporto del Ministero del Lavoro, secondo quanto riportato nell’ordinanza, mostrerebbero nel lavoro domestico una presenza di lavoratori stranieri molto più elevata rispetto ad altri comparti.