Cisgiordania, almeno 15 palestinesi arrestati nel blitz delle Idf dopo l’attacco a Hebron

In Cisgiordania, almeno 15 palestinesi sono stati arrestati dalle Forze di difesa israeliane durante operazioni a Nablus, Burin e Hebron.

Almeno 15 palestinesi sono stati arrestati dalle Forze di difesa israeliane durante un’operazione condotta all’alba in Cisgiordania. Il blitz è avvenuto dopo l’attacco a Hebron nel quale sono rimasti uccisi due soldati israeliani e i due aggressori, entrambi 27enni e appartenenti alla stessa famiglia.

Arresti e perquisizioni tra Nablus e Burin

Secondo quanto riferito dall’agenzia palestinese Wafa, l’operazione si è concentrata nel governatorato di Nablus. Fonti della sicurezza locale hanno dichiarato all’agenzia che unità israeliane hanno fatto irruzione in diversi quartieri residenziali della città, perquisendo abitazioni e proprietà private prima di arrestare nove persone.

Altri sei arresti sono stati effettuati nel vicino villaggio di Burin, a sud di Nablus. Anche in questo caso, secondo Wafa, le forze israeliane hanno condotto perquisizioni domiciliari prima di procedere con gli arresti.

Le operazioni a Hebron

A Hebron, sempre secondo l’agenzia palestinese, le truppe israeliane hanno operato all’alba nelle aree di al-Jalda e Ein Deir Bahha. Decine di residenti sarebbero state costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo che i due quartieri erano stati circondati.

In una dichiarazione pubblicata su X, l’esercito israeliano ha definito l’intervento una “operazione antiterrorismo” mirata e circoscritta nell’area di Hebron, indicata come il luogo di provenienza degli aggressori. L’obiettivo dichiarato era individuare e smantellare infrastrutture terroristiche e trovare armi.