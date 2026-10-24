I RISULTATI|
Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile, Zenere è quinta e in rimonta. Della Mea risale sei posizioni
La prima tappa del circuito iridato va alla statunitense Moltzan. A Soelden tanto pubblico e neve
Soelden, 24 ottobre 2026 – Si apre la stagione di Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile. In attesa del rientro di Sofia Goggia e Federica Brignone, le Azzurre realizzano un’ottima gara a Soelden nel Gigante odierno. Una gara vinta dalla statunitense Paula Moltzan, che nella seconda manche dell’ora di pranzo si prende il primo posto e per un solo centesimo su Lara Colturi, ad un passo dalla storia per i colori dell’Albania.
L’azzurra Asja Zenere rimonta di undici posizioni e fa uno splendido quinto posto per l’Italia e il miglior risultato personale della carriera (+0.72”). sul pendio più ostico del Rettenbach, c’è una leggera nevicata e la Moltzan ne viene beneficiata, per la sua esperienza sugli sci. La visibilità è poco profonda, ma la vincitrice della prima tappa, punta al primo gradino e realizza il sogno d’esordio.
Lara Della Mea risale di sei posizioni, grazie a una gara di cuore e impegno, fino a conquistare la 18esima piazza e a chiudere a 1″73. Alice Pazzaglia è ventitreesima a metà gara.
Il prossimo appuntamento è con lo slalom di Levi, sabato 14 novembre.
Le dichiarazioni – Fonte FISI/fisi.org (da fisi.org)
Asja Zenere: “Sono felicissima: se ad aprile mi avessero detto che avrei fatto quinta a Sölden avrei fatto la firma. Sono contenta di questa prima gara: chi ben comincia è già a metà dell’opera. Quest’estate ho lavorato molto bene e devo ringraziare tutto il team per questo, i tecnici mi hanno dedicato tutto il tempo. Non sono ancora al cento percento, ma se a questo punto di forma arrivano questi risultati, davvero bene così. L’errore nel raccordo l’ho gestito bene: mi sono detta che se avessi fatto tutto bene avrei potuto riprendere ancora velocità. Ero in fiducia anche prima di oggi: ho lavorato tutta l’estate per la mia salute e sono contenta di aver intrapreso questo percorso. Le mie ginocchia stanno bene, abbiamo deciso di non ricorrere all’operazione. A fine stagione punto ad essere tra le top10”.
Lara Della Mea: “Nella seconda manche sono riuscita a fare qualcosa di meglio. C’è ancora molto da lavorare ma qualche passo avanti è stato fatto. Nelle prossime settimane mi concentrerò maggiormente sullo slalom in vista della prova di Levi”.
Foto FISI/fisi.org (da fisi.org)
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