Decreto Autotrasporto, 50 milioni per pagare gli straordinari delle forze di polizia

Il decreto legge Autotrasporto stanzia 50 milioni di euro per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle forze di polizia impegnato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica. La misura riguarda il 2026 e, secondo la versione del provvedimento pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , consente il pagamento in deroga ai limiti previsti per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici.

La quota maggiore, pari a 24 milioni di euro , è destinata alla Polizia di Stato . All’ Arma dei Carabinieri spettano 15 milioni, mentre la Guardia di Finanza riceve 9 milioni. Alla Polizia Penitenziaria sono assegnati 2 milioni di euro.

Lo stanziamento è finalizzato a riconoscere compensi per servizi già effettuati in una fase descritta dal provvedimento come caratterizzata da un eccezionale impegno operativo . La deroga ai limiti del trattamento accessorio riguarda quindi prestazioni già svolte e non nuove autorizzazioni di spesa per attività future.

La misura arriva nel contesto di blocchi stradali nel settore dell’autotrasporto, manifestazioni e interventi per ripristinare la viabilità sulle principali arterie. Le forze dell’ordine sono state inoltre impiegate in servizi straordinari per garantire l’ordine pubblico durante cortei e presidi in diverse città.