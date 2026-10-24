Dichiarazione dei redditi 2026, il 2 novembre scade l’invio del modello Redditi

Il 2 novembre è il termine ultimo per trasmettere la dichiarazione dei redditi 2026 tramite il modello Redditi. La scadenza riguarda in particolare i titolari di partita IVA, ma anche dipendenti e pensionati che non hanno già inviato il modello 730.

Scadenza del 2 novembre, soggetti obbligati e modalità di trasmissione

Il termine ordinario è fissato al 31 ottobre, ma quest’anno cade di sabato e viene quindi rinviato automaticamente a lunedì 2 novembre. Dopo la scadenza del modello 730, fissata al 30 settembre, questa data rappresenta lo stop all’invio nei tempi e senza sanzioni del modello Redditi.

L’obbligo dichiarativo interessa chi ha conseguito redditi nell’anno di riferimento o deve conservare le scritture contabili. Rientrano in quest’ultima categoria anche i titolari di partita IVA con fatturato pari a zero.

Sono invece esclusi, tra gli altri, i contribuenti persone fisiche diversi dalle partite IVA che risultano debitori d’imposta per meno di 10,33 euro. Non sono tenuti all’adempimento neppure i percettori di un’unica Certificazione Unica già conguagliata, con le imposte dovute correttamente versate, oltre a chi percepisce redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

La trasmissione avviene normalmente in via telematica, attraverso i canali dell’Agenzia delle Entrate oppure con il supporto di CAF e professionisti abilitati. È disponibile anche una versione precompilata del modello Redditi Persone Fisiche, che raccoglie dati provenienti da banche dati esterne, comprese certificazioni uniche, spese sanitarie, interessi passivi, rette scolastiche e bonus edilizi.

Anche chi potrebbe utilizzare il 730 può scegliere il modello Redditi PF. In questo caso, però, i rimborsi vengono erogati dall’Agenzia delle Entrate e l’attesa può prolungarsi oltre un anno rispetto alla scadenza dell’invio. L’invio cartaceo tramite ufficio postale resta un’eccezione, consentita solo per il modello Redditi PF entro il 30 giugno e in casi specifici.

Concordato preventivo biennale e secondo acconto delle imposte

Per i contribuenti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni e sono soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità, il 2 novembre coincide anche con il termine per valutare l’adesione al concordato preventivo biennale 2026/2027.

L’accordo consente di predeterminare l’imponibile per due anni e di accedere a un regime premiale con agevolazioni su compensazioni, rimborsi e attività di accertamento. Per chi rinnova l’adesione sono previsti anche il ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2020-2023 e la dilazione degli acconti a interessi zero.

L’adesione si effettua telematicamente con il modello CPB 2026/2027. È possibile trasmetterlo insieme al modello ISA 2025, allegato alla dichiarazione Redditi 2026, oppure inviarlo separatamente con il solo frontespizio del modello Redditi 2026 e la casella “Comunicazione CPB” valorizzata con il codice 1.

Il successivo appuntamento fiscale è fissato al 30 novembre, quando scade il secondo o unico acconto delle imposte. Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione tramite modello F24: per questa rata non è prevista la rateizzazione.

L’importo può essere calcolato con il metodo storico, basato sull’imposta dell’anno precedente, oppure con quello previsionale, se si stima un reddito più basso nell’anno in corso. Le eventuali sottostime possono comportare sanzioni per insufficiente versamento.

Invio tardivo entro 90 giorni e sanzioni previste

Chi non rispetta il 2 novembre può ancora regolarizzare la posizione entro i 90 giorni successivi, cioè entro il 1° febbraio 2027. In questo periodo la dichiarazione è considerata tardiva, ma resta valida a tutti gli effetti.

Per l’invio tardivo si applicano le regole più favorevoli del ravvedimento operoso: la sanzione fissa di 250 euro viene ridotta a un decimo del minimo, pari a 25 euro per ciascuna dichiarazione trasmessa.