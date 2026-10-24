Dipendenze, Mantovano propone il «recupero della persona» al posto della riduzione del danno

Al termine dell’incontro internazionale sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, svolto a San Patrignano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha proposto di sostituire l’espressione “riduzione del danno” con “recupero della persona”. Secondo Mantovano, il contrasto alle dipendenze deve puntare ad aiutare chi è asservito a una sostanza ad allontanarsene completamente.

La proposta è stata formulata durante l’intervento conclusivo dell’incontro, nel quale il sottosegretario ha richiamato il significato attribuito dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla realtà di San Patrignano: un luogo nel quale il concetto di recupero trova una dimensione concreta.

Il modello italiano tra servizi pubblici e comunità

Mantovano ha descritto il sistema italiano come una combinazione tra pubblico e privato sociale. I 587 Servizi pubblici per le Dipendenze, strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgono circa 6.000 specialisti tra medici, infermieri, assistenti sociali, educatori e psicologi.

Nel solo 2025, i SerD hanno assistito oltre 130.000 persone per problematiche legate all’uso di stupefacenti o di farmaci non prescritti. Le strutture terapeutiche sono invece 913, con una capacità complessiva di circa 14.000 posti; oltre il 90% è gestito da organizzazioni del Terzo settore.

Nel modello delineato da Mantovano, i SerD si occupano soprattutto di valutazione, presa in carico e definizione dei programmi terapeutici, mentre le comunità offrono percorsi differenti. Alcune hanno un orientamento prevalentemente educativo, altre integrano interventi psicologici, psicoterapeutici e sanitari.

L’elemento comune, ha sostenuto il sottosegretario, è una visione della persona che non si limita agli aspetti sanitari e farmacologici. L’approccio dovrebbe considerare anche condizioni psicologiche, familiari, relazionali, educative, sociali e lavorative, in una prospettiva di reinserimento integrale.

Misure alternative e contrasto alle sostanze

Nel suo intervento, Mantovano ha citato anche la legge n. 140 di quest’anno, presentandola come un ampliamento della possibilità per le persone tossicodipendenti di accedere a misure alternative al carcere. La norma, secondo quanto riferito, riguarda chi ha commesso un reato causato dalla dipendenza e ha ricevuto una condanna, anche residua, fino a 8 anni di reclusione.

In questi casi sarebbe possibile accedere a programmi terapeutici socio-riabilitativi in forma di detenzione domiciliare presso strutture come San Patrignano. Per il sottosegretario, il carcere non può rappresentare l’unica risposta alla droga e deve essere prevista un’alternativa «seria e concreta».

Mantovano ha inoltre richiamato il lavoro congiunto contro il fentanyl e gli oppioidi sintetici, citando lo slogan «insieme si può», adottato durante la settima conferenza nazionale sulle dipendenze, tenutasi in Italia nel novembre 2025.

Un altro passaggio ha riguardato la vendita di infiorescenze di Cannabis Sativa Linnaeus nei cannabis shop. Il sottosegretario ha sostenuto che la legge del 2025 ha ribadito il divieto di commercializzare prodotti con efficacia drogante e ha espresso preoccupazione per alcune iniziative normative europee ancora in negoziato.

La dichiarazione di Rimini e la tutela dei giovani

Secondo Mantovano, le politiche sulle dipendenze devono basarsi sul rigore scientifico, sulle analisi tossicologiche e sui dati prodotti dal mondo universitario e della ricerca. La dichiarazione di Rimini, adottata al termine della giornata, indica che l’assunzione di stupefacenti non è una scelta di libertà e che la prevenzione deve fondarsi su dati scientifici.