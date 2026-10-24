Emendamenti al ddl sulla difesa: armi autonome, controllo parlamentare e tutela del personale

Un gruppo di senatori ha presentato emendamenti al disegno di legge sulla capacità di difesa nazionale con proposte su sistemi d’arma autonomi, controllo degli investimenti, riconversione industriale e tutela del personale delle Forze armate. Le misure, ancora indicate come proposte, intervengono anche su celiachia, Protezione civile e settore aerospaziale.

Armi autonome e controllo parlamentare

Uno degli emendamenti chiede di vietare l’impiego di dispositivi capaci di selezionare e ingaggiare obiettivi senza un controllo umano «significativo, effettivo e verificabile». La proposta punta quindi a escludere i sistemi d’arma autonomi privi di una supervisione umana considerata adeguata.

Un’altra modifica riguarda i nuovi programmi di acquisizione di sistemi d’arma o tecnologie duali. Secondo il testo, ogni programma dovrebbe ottenere il parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti. Le commissioni sarebbero chiamate a esprimersi con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti.

Il meccanismo proposto rafforzerebbe il controllo parlamentare sulle decisioni relative agli investimenti destinati all’adeguamento della difesa nazionale, incidendo sulle procedure di acquisizione e sulla governance delle risorse.

Riconversione e tutele per il personale

Gli emendamenti prevedono inoltre di destinare almeno il 15% delle risorse stabilite dalla legge per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore della difesa a progetti di riconversione industriale a scopi civili. La stessa quota dovrebbe sostenere la transizione ecologica dei siti militari dismessi.

I senatori Zedda e Barcaiuolo di Fratelli d’Italia propongono una collaborazione tra Forze armate e Protezione civile. Il personale militare con qualifiche professionali e tecniche specifiche potrebbe partecipare alla formazione e all’aggiornamento del personale del Servizio nazionale della protezione civile. Le modalità dovrebbero essere definite con accordi tra l’Amministrazione della difesa e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Sul fronte previdenziale, i senatori Alfieri, Delrio e La Marca del Partito democratico propongono di garantire la continuità della tutela durante distacchi, permessi e aspettative sindacali. Le associazioni professionali sindacali tra militari potrebbero farsi carico, con il consenso dell’interessato, degli oneri contributivi aggiuntivi necessari a evitare perdite di diritti pensionistici.

Un’ulteriore proposta, presentata dai senatori Bruno Marton ed Ettore Antonio Licheri del Movimento 5 Stelle, riguarda l’assistenza legale al personale coinvolto in procedimenti risarcitori collegati all’adempimento dei compiti istituzionali. La tutela si applicherebbe agli impieghi in Italia e all’estero, compresi controllo del territorio, servizi armati, pattugliamenti e trasporto di personale e materiali.

Celiachia e Polo nazionale dell’aerospazio

I senatori Murelli, Spelgatti, Dreosto e Pucciarelli, appartenenti alla Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione, propongono di non considerare la celiachia causa di esclusione dall’idoneità al servizio militare quando non siano presenti complicanze o manifestazioni cliniche severe accertate.

La modifica riguarderebbe anche la partecipazione ai concorsi e alle procedure di reclutamento nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza.

Nella stessa proposta figura l’istituzione di un Polo nazionale dell’aerospazio, con sede in Toscana presso strutture dell’Aeronautica militare. L’obiettivo indicato è rafforzare ricerca, formazione e relazioni tra industria e istituzioni del comparto aerospaziale.

Nel complesso, le proposte mirano a combinare esigenze di difesa e sicurezza con controllo democratico, tutela sociale e riutilizzo civile delle capacità tecnologiche e produttive militari. Se approvate, potrebbero modificare gli assetti decisionali sugli investimenti e favorire processi di diversificazione industriale nei territori interessati.