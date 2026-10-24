Enrico Vanzina alla Festa di Roma: «La commedia italiana non racconta più il Paese»

Enrico Vanzina riflette sulla crisi della commedia italiana e racconta il rapporto di Roma con il tempo e la memoria.

Enrico Vanzina ha presentato La sera a Roma alla Festa del Cinema di Roma e ha usato l’occasione per intervenire sullo stato della commedia italiana. Secondo lo sceneggiatore e regista, il genere avrebbe smesso di raccontare il Paese e la sua dimensione collettiva.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo giallo di Vanzina ed è ambientato nella Capitale. La storia ruota attorno a omicidi, intrighi e alta società romana. Il protagonista, il giornalista e sceneggiatore Federico, viene coinvolto in un delitto dopo essere stato tra gli ultimi a vedere viva la vittima.

La commedia e il racconto dell’Italia

Vanzina sostiene che il cinema contemporaneo offra molte opere, ma sempre meno in grado di restituire “il racconto fondamentale della vita”. A suo giudizio, le produzioni attuali privilegiano spesso piccole storie d’amore e variazioni sul tema, rinunciando a rappresentare il modo in cui gli italiani vivono, parlano e cambiano.

La forza della commedia italiana, secondo il regista, consisteva proprio nella capacità di mettere in scena vizi, virtù e contraddizioni nazionali. Quei film, ha osservato, hanno raccontato “chi siamo, da dove veniamo” e i diversi aspetti del carattere degli italiani. Vanzina ha aggiunto che proverà a proseguire su questa strada, pur definendo difficile realizzare oggi una commedia.

Nel suo intervento ha anche criticato il flusso continuo di informazioni del presente. Le notizie quotidiane, ha spiegato, non coincidono necessariamente con il loro significato: manca spesso il tempo per comprendere il senso della notizia.

Roma tra memoria e trasformazione

Roma è la protagonista silenziosa del romanzo e anche nella riflessione dell’autore. Vanzina ha definito la Capitale più forte dei giudizi, sostenendo che riesca a risollevarsi e ad adattarsi. La sua unicità, ha detto, sta nella capacità di custodire il passato senza cancellarlo.

Secondo Vanzina, la città conserva al suo interno tutte le forme d’arte, dall’antica Roma a oggi, ancora visibili e ravvicinate. In molte altre parti del mondo, ha osservato, il tempo porta alla demolizione e alla ricostruzione delle città. Roma mantiene invece la propria memoria e continua ad adattarsi.

Interpellato sull’ipotesi di seguire l’esempio di Carlo Verdone e fare il sindaco per un giorno, Vanzina ha risposto con ironia: da giornalista, ha spiegato, si rivolgerebbe a se stesso troppe domande per poter sostenere quel ruolo.